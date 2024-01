Claudia Raia interpreta Tarsila do Amaral em peça teatral

Claudia Raia está oficialmente de volta aos palcos. A atriz de 57 anos estará protagonizando a peça "Tarsila, a Brasileira", que entra em cartaz na próxima quinta-feira (25), no Teatro Santander, em São Paulo. A produção desse espetáculo foi realizada através de financiamento pela Lei Rouanet, o que coloca Claudia novamente em polêmicas.

Atualmente, Claudia Raia tem uma vida bastante corrida. Cantando, dançando e tendo que cuidar do pequeno Luca, que está prestes a fazer um ano, a artista divide seu tempo entre ser mãe e atriz.

A experiência nas produções artísticas fez Raia também se lançar como produtora, o que coloca o nome dela em polêmicas relacionadas à Lei Rouanet, já que ela precisa captar recursos para financiar os projetos nos quais trabalha. Há um ano, muitos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro criticaram ela por ter captado R$ 5 milhões pela Rouanet.

Na época, a ex-secretária da Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte, se envolveu na discussão e chegou a compartilhar uma postagem no Instagram que acusava Claudia Raia de ser comunista e satanista.

"A importância da Lei Rouanet é total para o musical brasileiro. Me magoa o analfabetismo em relação a isso", diz, enfatizando que não ganha dinheiro público, mas há uma isenção fiscal para os patrocinadores”, declarou Raia.

Apesar das polêmicas, Claudia não se envolve mais em política desde 1989, quando declarou seu apoio ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mesmo assim, ela não nega suas convicções e afirma que votou em Lula nas últimas eleições.

"Eu nunca fui PT, eu sou apartidária, sou uma humanista, é pelo social, mas, se você me perguntar em quem eu votei entre Bolsonaro e Lula, eu votei no Lula, porque não tinha como, não tinha nem o que pensar."

Através da Lei Rouanet, Claudia Arraia conseguiu a autorização de captar mais de R$ 7 milhões para a realização do musical "Tarsila, a Brasileira". Ela acredita que através deste projeto, é possível reunir as pessoas novamente, uma vez que a peça fala sobre a identidade do país e de uma das maiores pintoras da história do Brasil. O espetáculo foi idealizado pela sobrinha-neta da artista Tarsila do Amaral.

Trabalhando como produtora e atriz no musical, Raia afirma que ainda existe uma espécie de preconceito histórico com o formato, algo que vem do teatro de prosa. Apesar desta avaliação, ela ainda acredita que sua produção vem para quebrar essas barreiras.

"Acho que há um excesso de besteirol e sem qualidade", afirma Raia. "?Tarsila, a Brasileira? vem, sem pretensão alguma, dar um passo à frente no cenário musical do país”, conclui a artista.