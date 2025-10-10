Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Círio na Estação 2025 segue com atrações neste sábado (11) e domingo (12)

O Círio na Estação 2025 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000

O Liberal
fonte

No sábado, às 9h, a Banda Sinfônica Vale Música se apresenta animando o público. Já no domingo do Círio, 12 de outubro, se apresenta o Grupo Mururé. (Beatriz Santos)

A programação especial do Projeto Círio na Estação 2025, iniciada na quinta-feira, continua neste primeiro fim de semana da quadra nazarena. No sábado, 11 de outubro, às 9h, a Banda Sinfônica Vale Música se apresenta no complexo, animando o público que aguarda a Romaria Fluvial. Já no domingo do Círio, 12 de outubro, as apresentações começam no fim da tarde com o Grupo Mururé. Em seguida, o Boi Veludinho retorna com animação infantil, em alusão ao Dia das Crianças. O encerramento da programação cultural será com a Banda Fruto Sensual e seus ritmos amazônicos

Para Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação, a proposta é unir fé, cultura e turismo

O público ainda pode ver de perto a Corda Oficial do Círio 2025, em exposição no Armazém 1, até às 15h de sábado, 11 de outubro, véspera da grande procissão.

No início da edição deste ano, na quinta-feira, 09, o anfiteatro São Pedro Nolasco recebeu as apresentações do Grupo Frutos do Pará, Boi Veludinho e Markinho Duran. "O evento já se tornou uma tradição no calendário da capital paraense", afirmaram os organizadores do evento, em texto de divulgação.

"O público dançou e cantou ritmos amazônicos como carimbó, lundú e marujada,  junto ao Grupo Regional Frutos do Pará. O clima de alegria seguiu com o cortejo do Boi Veludinho que encheu a orla e os armazéns da Estação com cores, danças e animação, promovendo ao público um momento caloroso e singular", completou a organização.

Monalisa, de 23 anos, de Salvador, elogiou o evento em sua primeira vez em Belém. “Eu tô achando tudo muito massa. Está sendo uma programação muito massa, porque é muito interativa. A gente conseguiu ir lá no palco, subiu, dançou. O pessoal chamou a gente pra participar. E é muito especial, muito importante que a gente vivencie a cultura também, além de prestigiar. Teve a apresentação do Boi, com a história dele. Isso é muito legal, porque pra quem é de fora, além de assistir e se encantar, consegue entender também como surgiu, o que significa”, comentou.

Márcia Melo é paraense, mas mora em São Paulo há mais de 30 anos. “Há um ano e sete meses eu não vinha à minha cidade. Desta vez, escolhi voltar porque perdi meu filho caçula vítima de uma doença incurável. Vim passar meus 50 anos ao lado da minha mãe, durante o Círio de Nazaré e eu amei a programação. Não dou nota 10, dou nota mil. Desde segunda-feira eu venho todos os dias, e hoje estava com mais algumas amigas por aqui. Nós escutamos o som e viemos e eu amei”, afirmou, emocionada. 

O Círio na Estação 2025 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, com o apoio da Vale.

.
