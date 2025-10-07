Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Estação das Docas divulga programação do Projeto Círio na Estação 2025

Para Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação, a proposta é unir fé, cultura e turismo

O Liberal
fonte

Boi Veludinho se apresenta em dois dias do projeto (Beatriz Santos)

Começa nesta quinta-feira, 9, a programação especial do projeto Círio na Estação, com noites dedicada às tradições culturais paraenses. O público poderá acompanhar a apresentação do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará, seguido do Boi Veludinho. Encerrando a noite, o cantor Markinho Duran sobe ao palco.

Na sexta-feira, 10, a Estação recebe uma mistura de ritmos, segundo afirma a organização. A abertura fica por conta do Grupo regional Iaçá Luterana, seguida da Banda Reggaetown. O Boi Veludinho retorna à programação e a noite se encerra ao som da Orquestra Orlando Pereira.

O sábado, 11 de outubro, traz música instrumental. ao público. Logo às 9h da manhã, a Banda Sinfônica Vale Música se apresenta no complexo, embalando o público que aguarda a chegada da Romaria Fluvial.

Já no domingo do Círio, 12 de outubro, as apresentações começam no final da tarde com o Grupo Mururé. Na sequência, o Boi Veludinho retorna acompanhado de animação infantil, em alusão ao Dia das Crianças. Para fechar a programação cultural, a Banda Fruto Sensual promete um show especial com ritmos amazônicos.

Para Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação, a proposta é unir fé, cultura e turismo. “O Círio é um dos maiores símbolos da nossa identidade e tradição, e a Estação das Docas se tornou um dos pontos centrais dessa celebração. Aqui, Nossa Senhora de Nazaré passa em três momentos marcantes da festa: no Círio Fluvial, na Trasladação e na grande procissão de domingo, abençoando milhares de fiéis e acolhendo os turistas que vêm viver essa experiência única. Por isso, fazemos questão de oferecer uma programação cultural diversificada, que valoriza nossa arte e fortalece ainda mais o espírito da festividade”, destaca.

FUNCIONAMENTO

No sábado do Círio Fluvial (11), a Estação antecipa a abertura para as 6h da manhã e encerra às 15h. Já no domingo do Círio (12), a abertura será após a procissão, às 11h30, com funcionamento até a meia-noite. Na segunda-feira (13), o horário volta a ser das 10h à meia-noite.

Programação Círio 2025 na Estação das Docas

09/10 (quinta-feira)
17h às 18h30 – Grupo Parafolclórico Frutos do Pará – Pôr do Som Especial
18h30 às 19h30 – Boi Veludinho
20h às 22h – Markinho Duran

10/10 (sexta-feira)
17h às 18h – Grupo Iaçá – Pôr do Som Especial
19h às 20h30 – Banda Reggaetown
20h30 às 21h30 – Boi Veludinho
21h30 às 23h – Banda Orlando Pereira

11/10 (sábado)
9h – Banda Sinfônica Vale Música

12/10 (domingo)
17h às 18h30 – Grupo Mururé – Pôr do Som Especial
18h30 às 20h30 – Boi Veludinho e Animação Infantil
20h30 às 22h – Banda Fruto Sensual

O Círio na Estação 2025 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, com o apoio da Vale.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio aos boatos de affair com Virginia?

Prints de supostas conversas entre o atleta do Real Madrid e a brasileira, que vive na Europa, passaram a circular na internet e levantaram especulações sobre um possível flerte entre os dois

07.10.25 9h04

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

CULTURA

Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

As produções de romance, drama, comédia, terror e ação estão disponíveis em plataformas de streaming

05.10.25 16h22

CULTURA

Youtuber Enaldinho leva turnê nacional ao Mangueirinho com o show A Origem de Happy/Angry’

Show apresenta montagem que mistura humor, ação, música e interatividade, abordando temas como bullying e autoestima de forma lúdica para o público infantojuvenil

05.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DEU O QUE FALAR

'Que humilhação': web debocha de Virginia após equipe de Vini Jr. fazer pronunciamento

Apesar de estar hospedada na casa do atacante do Real Madrid, até o momento, eles não assumiram o romance publicamente e desconversam sobre o tema.

06.10.25 11h02

LUTO

Odete Roitman, empresária e socialite, morre aos 60 anos

Personagem da novela Vale Tudo, Odete Roitman foi assassinada em um hotel no Rio de Janeiro; mistério agora é descobrir quem é o autor do crime

06.10.25 23h52

antes x depois

Gretchen surpreende com 'novo rosto' após procedimentos estéticos; veja o antes e depois

Aos 66 anos, cantora revela nova harmonização facial e detalha mudanças no rosto; imagem viralizou nas redes sociais

06.10.25 21h33

NOVELA

Cinco suspeitos e dez finais: saiba quem matou Odete Roitman

Remake de Vale Tudo ganha novo assassino; veja os suspeitos da morte de Odete Roitman.

06.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda