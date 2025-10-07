Estação das Docas divulga programação do Projeto Círio na Estação 2025

Começa nesta quinta-feira, 9, a programação especial do projeto Círio na Estação, com noites dedicada às tradições culturais paraenses. O público poderá acompanhar a apresentação do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará, seguido do Boi Veludinho. Encerrando a noite, o cantor Markinho Duran sobe ao palco.

Na sexta-feira, 10, a Estação recebe uma mistura de ritmos, segundo afirma a organização. A abertura fica por conta do Grupo regional Iaçá Luterana, seguida da Banda Reggaetown. O Boi Veludinho retorna à programação e a noite se encerra ao som da Orquestra Orlando Pereira.

O sábado, 11 de outubro, traz música instrumental. ao público. Logo às 9h da manhã, a Banda Sinfônica Vale Música se apresenta no complexo, embalando o público que aguarda a chegada da Romaria Fluvial.

Já no domingo do Círio, 12 de outubro, as apresentações começam no final da tarde com o Grupo Mururé. Na sequência, o Boi Veludinho retorna acompanhado de animação infantil, em alusão ao Dia das Crianças. Para fechar a programação cultural, a Banda Fruto Sensual promete um show especial com ritmos amazônicos.

Para Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação, a proposta é unir fé, cultura e turismo. “O Círio é um dos maiores símbolos da nossa identidade e tradição, e a Estação das Docas se tornou um dos pontos centrais dessa celebração. Aqui, Nossa Senhora de Nazaré passa em três momentos marcantes da festa: no Círio Fluvial, na Trasladação e na grande procissão de domingo, abençoando milhares de fiéis e acolhendo os turistas que vêm viver essa experiência única. Por isso, fazemos questão de oferecer uma programação cultural diversificada, que valoriza nossa arte e fortalece ainda mais o espírito da festividade”, destaca.

FUNCIONAMENTO

No sábado do Círio Fluvial (11), a Estação antecipa a abertura para as 6h da manhã e encerra às 15h. Já no domingo do Círio (12), a abertura será após a procissão, às 11h30, com funcionamento até a meia-noite. Na segunda-feira (13), o horário volta a ser das 10h à meia-noite.

Programação Círio 2025 na Estação das Docas

09/10 (quinta-feira)

17h às 18h30 – Grupo Parafolclórico Frutos do Pará – Pôr do Som Especial

18h30 às 19h30 – Boi Veludinho

20h às 22h – Markinho Duran

10/10 (sexta-feira)

17h às 18h – Grupo Iaçá – Pôr do Som Especial

19h às 20h30 – Banda Reggaetown

20h30 às 21h30 – Boi Veludinho

21h30 às 23h – Banda Orlando Pereira

11/10 (sábado)

9h – Banda Sinfônica Vale Música

12/10 (domingo)

17h às 18h30 – Grupo Mururé – Pôr do Som Especial

18h30 às 20h30 – Boi Veludinho e Animação Infantil

20h30 às 22h – Banda Fruto Sensual

O Círio na Estação 2025 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, com o apoio da Vale.