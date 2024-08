Circuito Norte em Dança 2024 apresentará 800 apresentações artístico-culturais e oficinas

O Circuito Norte em Dança 2024 inicia sua programação na próxima sexta-feira (16), com oficinas de Imersão Coreográfica, na Usina da Paz Cabanagem. As oficinas são realizadas até o dia 18. No próximo fim de semana, nos dias 20, 21 e 22 de agosto, os espetáculos de danças serão apresentados para o público, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, e nos dias 23, 24 e 25, no Teatro Municipal, em Ananindeua.

“Esse ano temos participação de quatro países: Suriname, Brasil, Portugal e Uruguai. Os seus representantes estarão compartilhando saberes, vivências e apresentando suas formas de dançar junto a todas as outras 800 coreografias que irão fazer parte da programação do Circuito esse ano”, explica Igor Marques, coordenador do CND.

Como citado pelo profissional, nesta edição, 2.500 artistas do Brasil e do exterior, vão realizar 800 apresentações artístico-culturais. Serão ainda, 500 profissionais envolvidos nas aulas de masterclass, imersão coreográfica, oficinas, palestras e workshops.

VEJA MAIS

Artistas paraenses e dos demais estados da região Norte, de grupos amadores ou profissionais, companhias, academias de ginástica, escolas de dança, núcleos de artes de escolas públicas e particulares, equipes de artes, grupos folclóricos e bailarinos/grupos independentes, estão convidados para participar do CND.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Dança Digital, mas quem levar 2kg de alimentos não perecíveis nos dias das apresentações terá desconto de 50% na bilheteria dos teatros.

“A importância do evento é embasada principalmente nesse fazer artístico em diversas regiões e diversas cidades e localidades do estado do Pará. Por isso ele existe em formato de circuito. Este ano, acontecerá em duas cidades simultaneamente, iniciando em Belém e encerrando em Ananindeua. Mostrando e confirmando, essa política de existência dele de circular e ir até os artistas, não somente os artistas virem até o circuito”, enfatiza Igor Marques.

Entre os convidados do CND estão João Wlamir, coreógrafo, diretor e bailarino do Rio de Janeiro; o uruguaio Federico Lynch, coreógrafo e diretor teatral e a coreógrafa e professora que virá diretamente de Portugal, Valéria Zagury.

O Circuito Norte de Dança conta com o selo de qualidade da Fundação Nacional das Artes – FUNARTE e Conselho Internacional da Dança – CID/UNESCO. Isso coloca o evento sendo “a maior seletiva de intercâmbio e residência artística da região norte”, de acordo com a Revista Dança Brasil, em 2019.

O CND recebeu o título de “Palco da Dança no Norte do Brasil”.

Além disso, o circuito tem a sua programação toda acessível, seja física, auditiva, visual ou cognitiva. O CND terá psicopedagogos e profissionais com especialidade em educação inclusiva, a fim de possibilitar melhor acessibilidade diante dos desafios nos lugares de realização dos espaços públicos e privados. Nesta ocasião, os cursos serão ministrados de forma bilíngue: português e libras. Os espaços de apresentações também serão adaptados em toda a programação.