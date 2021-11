Xingu é tema de Especial da Mostra Ecofalante de Cinema

Será aberta nesta quarta, 1/12, às 20h, a Mostra Xingu 60 Anos, online e gratuita, com a exibição do permiado documentário "Raoni", de Jean-Pierre Dutilleux e do fotógrafo e montador brasileiro Luiz Carlos Saldanha, indicado ao Oscar de melhor documentário (em sua versão norte-americana, com locução de Marlon Brando) e que, na versão brasileira (com a voz de Paulo César Pereio).

O filme conquistou quatro premiações no Festival de Gramado, incluindo a de melhor filme e acompanha a luta do cacique Raoni pela preservação do Parque Nacional do Xingu, ameaçado por grileiros, caçadores e madeireiras. A mostra segue até o dia 12 de dezembro e os filmes e demais atividades podem ser acessados gratuitamente através do site do evento, sendo parceira a plataforma Cultura em Casa.

O longa-metragem foi filmado clandestinamente no Parque Nacional do Xingu no princípio de 1975, durante a ditadura militar brasileira. A direção é assinada pelo cineasta e escritor belga Jean-Pierre Dutilleux (de “Amazon Forever” e “Une Histoire Amazonienne”) e pelo fotógrafo e montador brasileiro Luiz Carlos Saldanha. Na mostra, o filme é exibido em cópia recentemente digitalizada em resolução 4K, que oferece a maior qualidade de imagem.

Promovido pela Mostra Ecofalante de Cinema, o especial Xingu 60 Anos marca as seis décadas de existência do Parque Indígena do Xingu. A programação conta com 31 filmes realizados de 1932 a 2021, assinados por nomes como Maureen Bisilliat, Mari Corrêa,, Paula Gaitán, Vincent Carelli, Washington Novaes, Jesco von Puttkamer, entre outros, e uma nova geração de cineastas indígenas representada por Takumã Kuikuro e Kamikia Kisêdj, além de debates com convidados.