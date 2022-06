VIII Festival Internacional de Cinema do Caeté (FICCA) abre inscrições

Estão abertas as inscrições à 8ª edição do Festival Internacional de Cinema do Caeté (FICCA), que vai reconhecer as ficções e documentários de longas, médias e curtas-metragens em diferentes categorias, além de animações, videoclipes, experimentais, filmes educativos, videoteatro, vídeo dança e performance e instalação audiovisual. O FICCA acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no município de Bragança, Nordeste do Pará.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, mediante o pagamento da taxa simbólica de R$ 20 (com pagamento pela chave PIX 91993822315) e o preenchimento e envio do formulário disponível aqui. Também é necessário seguir as redes sociais do festival. O regulamento está disponível aqui.

“O festival tem por finalidade refletir sobre a lógica do mercado audiovisual, enraizar a arte cinematográfica no cotidiano de comunidades locais, conquistar novo público para o cinema, potenciar a liberdade criativa e estimular o surgimento de novos realizadores”, explica o diretor e curador do FICCA, Francisco Weyl.

A proposta é fomentar a produção audiovisual entre jovens, nas escolas, nas associações, comunidades periféricas, tradicionais e quilombolas paraenses, amazônidas, africanas e lusófonas, através de experiências que respeitem e reverberem os conhecimentos e as demandas das comunidades.

Este ano, o festival homenageia o presidente de honra do evento, Sérgio Santeiro, através de uma mostra. Os vencedores receberão o Troféu Caruana das Imagens, desenvolvido pelo artista Paulo Emílio Campos.

Mostras

O FICCA vai exibir 34 filmes selecionados filmes selecionados por uma comissão de júri, para mostras competitivas e não-competitivas, com sessões presenciais, virtuais e híbridas, que serão transmitidas pelos perfis do festival no Youtube e no Facebook.

A programação inclui rodas de conversas não-presenciais sobre “O Cinema das Amazonas”; “Cinema quilombola”; “Cinema da escola”; e “O cinema contemporâneo de resistência.

Ainda, serão realizadas quatro oficinas formativas audiovisuais com carga horária de 20horas-aula cada, que serão destinadas a 80 estudantes com idades entre 12 e 18 anos, de escolas públicas periféricas – incluindo escolas do Quilombo do América e da comunidade da Vila do Bonifácio, na praia de Ajuruteua.

Como resultado das oficinas, os participantes terão que entregar dois filmes coletivos de curta-metragem com duração de até 15 minutos, no formato digital, com imagens captadas por telefone celular. Os filmes serão exibidos no FICCA e posteriormente veiculados em festivais e redes públicas de televisão, além de ser distribuídos em DVD para as escolas participantes do projeto e bibliotecas comunitárias.

Realizado pelo Arte Usina Caeté, o VIII FICCA é uma iniciativa sem fins comerciais, com atividades previstas para acontecer em espaços culturais da África, de Portugal e do Brasil, este ano.

O VIII FICCA tem financiamento do governo do Pará através da Lei Semear, daa Fundação Cultural do Pará, e do Prêmio Preamar de Arte e Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).