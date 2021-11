VÍDEO: Festival Varilux de Cinema Francês traz 19 longas inéditos para os paraenses

Os amantes de cinema poderão mais uma vez aproveitar o cinema francês contemporâneo com a 12ª edição do Festival Varilux, que começa nesta quinta-feira (25), no Cine Líbero Luxardo. No total 19 filmes inéditos divididos em três sessões diárias mostram o que tem de melhor no país da Torre Eifel. A programação segue até o dia 8 de dezembro. Este ano, o Varilux homenageia o ator Jean-Paul Belmondo, ator francês que faleceu em setembro.

A venda de ingressos ocorre sempre uma hora antes da sessão, no valor de 12 reais, com direito a meia entrada. O pagamento é aceito somente em dinheiro. Durante duas semanas de programação, os cinéfilos terão acesso a grandes filmes como a comédia dramática “Adeus, Idiotas”, que foi escrita, dirigida e interpretada por Albert Dupontel. O filme serviu de inspiração para a identidade visual da edição deste ano. O longa foi vencedor de 7 Césars, incluindo o de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Argumento Original e ainda foi indicado para outras 6 categorias.

Na história quando Suze Trappet descobre, aos 43 anos, que está seriamente doente, decide ir procurar a criança que foi forçada a abandonar quando tinha 15 anos. Sua busca vai fazê-la cruzar com JB, um quinquagenário em pleno esgotamento mental, e com o Sr. Blin, um arquivista cego de um entusiasmo impressionante. Juntos, eles embarcam em uma missão tão espetacular quanto improvável.

O filme que abre a programação nesta quinta-feira, às 15h, é “Um conto de amor e desejo”, de Leyla Bouzid. Na história o jovem Ahmed, de 18 anos, francês de origem argelina, conhece nos bancos da universidade Farah, uma jovem tunisiana cheia de energia que acaba de chegar de Túnis. Ao descobrir uma coletânea de literatura árabe sensual e erótica da qual ele nunca soube, Ahmed apaixona-se perdidamente pela jovem e, apesar de literalmente inundado de desejo tentará resistir. O filme foi selecionado para a Semana da Crítica de Cannes 2021 e ganhou o prêmio de melhor filme no Festival du film francophone d’Angoulême 2021.

O evento é uma realização da produtora Bonfilm e tem patrocínio principal da Essilor/Varilux, com apoio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Aliança Francesa, Embaixada da França no Brasil e Fundação Cultural do Pará, por meio do Cine Líbero Luxardo.

PROTOCOLO - O Cine Líbero Luxardo segue com os protocolos de segurança contra a Covid-19: uso de máscara obrigatório, distanciamento social e lotação reduzida a 75% da sua capacidade. É obrigatória a apresentação do certificado de vacinação no ato da compra do ingresso.

12ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês

Data: A partir desta quinta-feira (25) até 8 de dezembro.

Horários das sessões:

Ingresso: R$ 12

Programação

Data: 25/11 - Quinta

Sessão 1: Um conto de amor e desejo - 15h

Sessão 2: Arthur Rambo, ódio nas redes sociais - 17h05

Sessão 3: Está tudo bem - 19h

Data: 26/11 - Sexta

Sessão 1: Madrugada em Paris - 15h

Sessão 2: Mentes Extraordinárias - 16h50

Sessão 3: Caixa Preta - 18h45

Data: 27/11 - Sábado

Sessão 1: A travessia - 15h

Sessão 2: Um intruso no porão - 16h50

Sessão 3: Adeus, idiotas - 19h10

Data: 28/11 - Domingo

Sessão 1: As coisas da vida - 15h

Sessão 2: Paris, 13º Distrito - 16h55

Sessão 3: Delicioso - 19h05

Data: 29/11 - Segunda

Sessão 1: Ilusões perdidas - 15h

Sessão 2: Tralala - 17h55

Sessão 3: Arthur Rambo, ódio nas redes sociais - 20h20

Data: 30/11 - Terça

Sessão 1: Nosso planeta, nosso legado - 15h

Sessão 2: Está tudo bem - 17h05

Sessão 3: Madrugada em Paris - 19h20

Data: 01/12 - Quarta

Sessão 1: Mentes extraordinárias - 15h

Sessão 2: Uma pequena lição de amor - 16h55

Sessão 3: Paris, 13° Distrito - 18h50

Data: 02/12 - Quinta

Sessão 1: Caixa Preta - 15h

Sessão 2: Delicioso - 17h35

Sessão 3: Um intruso no porão - 19h55

Data: 03/12 - Sexta

Sessão 1: Arthur Rambo, ódio nas redes sociais - 15h

Sessão 2: Adeus, idiotas - 16h55

Sessão 3: Tralala - 18h50

Data: 04/12 - Sábado

Sessão 1: Caixa Preta - 15h

Sessão 2: Paris, 13° Distrito - 17h35

Sessão 3: Mentes extraordinárias - 19h45

Data: 05/12 - Domingo

Sessão 1: A travessia - 15h

Sessão 2: Um conto de amor e desejo - 16h50

Sessão 3: Ilusões perdidas - 18h55

Data: 06/12 - Segunda

Sessão 1: Delicioso - 15h

Sessão 2: Está tudo bem - 17h20

Sessão 3: Madrugada em Paris - 19h35

Data: 07/12 - Terça

Sessão 1: Um intruso no porão - 15h

Sessão 2: O magnífico - 17h20

Sessão 3: Uma pequena lição de amor - 19h15

Data: 08/12 - Quarta

Sessão 1: Adeus, idiotas - 15h

Sessão 2: Ilusões perdidas - 16h55

Sessão 3: Um conto de amor e desejo - 19h50