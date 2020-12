A Mauricio de Sousa Produções divulgou na CCXP Worlds, no último sábado, 5, a primeira cena do novo filme “Turma da Mônica – Lições”. Esse é o segundo longa live-action da Turma da Mônica, sendo que o primeiro, “Turma da Mônica – Laços”, teve mais de 2 milhões de espectadores no cinema.

Nesse novo filme, que tem a direção de Daniel Rezende (“Bingo, o Rei das Manhãs” e “Ninguém Tá Olhando”), Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão cometem um erro na escola e terão que enfrentar as consequências. Nessa nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

Na cena revelada no CCXP, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) estão em apuros. Eles esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola, mas a ideia dá errado.

Na adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, os amigos do Bairro do Limoeiro precisam descobrir os desafios da passagem da infância para a adolescência.

A fuga da turminha foi rodada em Poços de Caldas, Minas Gerais. O elenco também traz Monica Iozzi, como Dona Luísa, mãe da Mônica; e Paulo Vilhena, como Seu Cebola, pai do Cebolinha, além das participações especiais de Malu Mader, como a professora de Mônica, e Isabelle Drummond, interpretando a jovem Tina.

A produção é da Biônica Filmes, em coprodução com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A Paris Filmes e a Downtown Filmes assinam a distribuição. A estreia do filme está prevista para 2021.