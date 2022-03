Troy Kotsur, ator surdo de 'No ritmo do coração', vence Melhor Coadjuvante no Oscar 2022

Troy Kotsur, ator surdo, levou a estatueta dourada de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2022. A campeã do Oscar de Melhor Direção em 2021, Chloé Zhao ("Nomadland"), anunciou o nome do vencedor com língua de sinais. A plateia do teatro Dolby reagiu à altura, aplaudindo o vencedor na forma que as pessoas com esse tipo de deficiência fazem: agitando as mãos para o alto.

"O Troy Kodsur não era o favorito. Quem era o favorito no início da temporada, era o Kodi Smit-McPhee, de 'Ataque dos Cães'. O Troy é o primeiro artista surdo-mudo a ganhar o Oscar de interpretação. Isso é bacana. Mostra que Hollywood quer a inclusão, dá essa representatividade", comenta a crítica de cinema e jornalista paraense Dedé Mesquita.

O filme conta a história de uma família de pessoas surdas em que somente uma das filhas não possui a deficiência auditiva. A família conta com a ajuda dela para intermediar as relações de trabalho e com outras pessoas, até que ela decide se dedicar à carreira de cantora.

Troy Kotsur dedicou a estatueta às pessoas com deficiência auditiva e também agradeceu à diretora Sian Heder: "Dizem que um bom diretor é um bom comunicador e você é a melhor comunicadora. Você fez a ponte das pessoas com deficiência auditiva no cinema", disse ele.

O vencedor também dedicou o prêmio à família: "Olhem pra mim. Eu cheguei aqui!"