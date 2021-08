Trailer de novo filme do Homem-Aranha bate recorde de 'Vingadores: Ultimato'

O trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" superou o total de visualizações do maior sucesso do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) "Vingadores: Ultimato" em 24 horas. Em apenas um dia, o novo trailer acumulou mais de 355 milhões de visualizações no YouTube contra 289 milhões do maior filme da Marvel até hoje.

Se as expectativas se confirmarem também nas bilheterias, o terceiro filme do Teioso no MCU pode se tornar um dos maiores sucessos da história da Sony Pictures Entertainment e do Marvel Studios.

O trailer trouxe personagens dos outros filmes do Homem Aranha produzidos pela Sony. "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" contará com o retorno de antigos astros da franquia como Jamie Foxx, de "O Espetacular Homem-Aranha 2", novamente no papel do vilão Electro; e a Alfred Molina, de Homem-Aranha 2, como o Doutor Octopus. A estreia do terceiro longa do Homem-Aranha de Tom Holland está marcada para 16 de dezembro.