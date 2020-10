Tobey Maguire e Andrew Garfield estão confirmados em Homem-Aranha 3, diz site

Os atores Tobey Maguire e Andrew Garfield assinaram contrato para reprisar seus respectivos papéis de Homem-Aranha no novo filme do herói, estrelado pelo atual intérprete de Peter Parker, o ator Tom Holland. Essa foi a informação divulgada pelo site especializado em entretenimento Fandom Wire e que deixou os fãs em euforia.

Segundo o site, uma fonte da Sony intimamente envolvida com o Homem-Aranha 3 confirmou o envolvimento dos atores, que estrelaram filmes do herói da Marvel de 2002 a 2007 (Maguire) e de 2012 a 2014 (Garfield).

Anteriormente, já havia sido vazado que o vilão Electro, vivido pelo vencedor do Oscar Jamie Foxx, iria retornar aos filmes do Aranha. Por isso, o estúdio estaria furioso porque muita gente tem mantido contato com fontes internas, que vazam essas grandes surpresas.

Outro spoiler vazado por sites americanos é a aparição do Doutor Estranho no longa, que por ser o mago supremo do universo Marvel, seria o responsável por reunir os três Homens-Aranhas pela primeira vez. A ideia é criar o primeiro "aranha-verso" em live-action.