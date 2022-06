Stranger Things 4: Trailer Oficial de episódios 408 e 409 é liberado

Desde maio, os fãs de Stranger Things aompanham a temporada 4 com a expectativa de novos épisodios. A Netflix liberou o trailer para o 408 e 409. O ator britânico Joseph Quinn, intérprete do já adorado Eddie, já antecipou que o fim será de muita "carnificina".

VEJA MAIS

Com sete episódios, o primeiro volume da 4ª temporada de Stranger Things, foi lançado em maio, com um total de quase 13 horas de conteúdo inédito. Agora chegam mais dois episódios, que marcam o fim desta temporada.

"Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição para Hawkins. Enfrentando as consequências do embate, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e passar pelos desafios do ensino médio não é uma das coisas mais fáceis de se fazer. Neste momento de maior vulnerabilidade, uma horrível nova ameaça sobrenatural surge, trazendo um mistério que, se resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido", disse a Netflix.