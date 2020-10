'Stardust': Cinebiografia de David Bowie ganha primeiro trailer; assista

Seguindo a febre recente das cinebiografias de astros da música, chegou a vez de David Bowie ganhar a sua. "Stardust", filme que faz uma crônica da juventude do conhecido como camaleão do rock, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (28).

O filme dirigido por Gabriel Range tem Johnny Flynn interpretando o protagonista. A trama foca em uma viagem de Bowie pelos Estados Unidos, pouco antes de conceber o disco "Ziggy Stardust" (1972).

O elenco conta ainda com Marc Maron como o único executivo de gravadora que apostou no sucesso de Bowie; e Jena Malone, interpretando Angela Bowie, mulher do astro na época. "Stardust" chega aos cinemas e plataformas de filmes on demand no dia 25 de novembro.