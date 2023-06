Sessão de Sábado e Temperatura Máxima: relembre atores do cinema dos anos 2000 que já morreram

Muitos artistas marcaram o início da geração 2000 e brilharam nas atuações exibidas no cinema e na televisão, sendo relembrados por fãs até presentemente, mesmo após a morte. Entre eles, Carrie Fisher, da saga "Star Wars", Paul Walker, de "Velozes e Furiosos" e Michael Clarke Duncan, do longa "À Espera de Um Milagre". Relembre a trajetória dos artistas.

Michael Clarke Duncan

Michael Clarke Duncan brilhou como o vilão Rei do Crime, no filme "Demolidor", de 2003. Além deste papel, o ator também foi elogiado durante a atuação em "San City", como o mercenário que caçava Rosario Dawson, procurada pela máfia. Antes destas produções, nos anos 1990, Duncan estrelou "À Espera de Um Milagre", que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e ao Globo de Ouro, na categoria Melhor Ator Coadjuvante.

O ator morreu em 3 de setembro de 2012, nos Estados Unidos, vítima de uma parada cardíaca.

Paul Walker

Paul Walker iniciou a carreira no mundo do cinema aos 13 anos, no filme "O Monstro do Armário", lançado em 1986. O ator começou a ser reconhecido após estrelar seis filmes da saga "Velozes e Furiosos", como Brian O'Conner. Ele não chegou a terminar as gravações do filme 7 e foi homenageado na trilha sonora que embala o longa, "See You Again", cantada por Wiz Khalifa e Charlie Puth.

Walker morreu no dia 30 de novembro de 2013, nos Estados Unidos, após se envolver em um acidente de carro.

Carrie Fisher

Além de atriz, Carrie Fisher também foi humorista, produtora e escritora. Filha do cantor Eddie Fisher e da atriz Debbie Reynolds, a atriz recebeu muito o apoio da família para seguir a carreira no cinema, onde começou em 1975, na comédia "Shampoo".

Carrie conquistou o público dos anos 1990 e 2000 como a Princesa Leia, nos filmes de "Star Wars". Na saga, a artista estrelou seis longas: "Uma Nova Esperança", "O Retorno de Jedi", "Os Últimos Jedi", "O Despertar da Força", "O Império Contra-Ataca" e "Rogue One".

Fisher morreu no dia 27 de dezembro de 2016, nos Estados Unidos, após sofrer uma parada cardíaca.

Naya Rivera

Atriz e cantora norte-americana, Naya Rivera ficou conhecida por seu papel na série e filme "Glee", como Santana Lopez, personagem que apareceu ainda no episódio piloto da produção, em 19 de maio de 2009. Além de Santana, a artista brilhou nos filmes "Loucuras em Família", comédia de 2017, e "Na Porta do Diabo", longa de terror e fantasia, exibido em 2014.

Rivera morreu no dia 8 de julho de 2020, nos Estados Unidos, vítima de afogamento.