Sessão de Sábado: relembre filmes que marcaram o sábado à tarde na Globo

Transmitida na TV Globo desde 1999, a "Sessão de Sábado" apresenta filmes clássicos e conhecidos para embalar as tardes dos telespectadores que gostam de aproveitar o início do fim de semana para assistir a uma produção de sucesso. "Dança Comigo?", com Richard Gere, e "A.I. - Inteligência Artificial", estrelando Haley Joel Osment são destaques de exibição da emissora.

Dança Comigo?

O advogado John Clark (Richard Gere) é casado e tem uma carreira de sucesso, mas sente algo que desperte novamente a felicidade dentro da rotina em que se sente sufocado. Em uma noite, ao voltar do trabalho, ele nota uma mulher (J-Lo) em um estúdio de dança e decide se matricular na turma, mantendo a nova atividade em segredo.

A.I. - Inteligência Artificial

David é a primeira criança-robô criada para demonstrar emoções e ter sentimentos como o amor. Adotado por um funcionário da Cybertronics e pela esposa, o menino começa a enfrentar problemas por não ter totalmente a aceitação dos humanos e decide partir a uma jornada em busca do verdadeiro mundo dele.

Jurassic Park

Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm integram um grupo selecionado para visitar uma ilha de dinossauros criados com DNA pré-histórico. John Hammond é um bilionário e idealizador do projeto e garante não haver riscos no local, mas durante a visita, há uma queda de energia e o grupo de visitantes acaba descobrindo que existem vários predadores soltos, caçando na ilha.

Um Lugar Chamado Notting Hill

A muda de William Thacker, dono de uma livraria em Londres, muda completamente quando Anna Scott, uma atriz famosa, visita o estabelecimento. Os dois acabam se encontrando e, após um beijo, iniciam um romance enquanto tentam conciliar os estilos de vida totalmente diferentes um do outro.

Vovó... Zona

Malcolm Turner é um agente do FBI muito inteligente e mestre dos disfarces. Agora, ele se disfarça de uma avó para seguir os passos de um ladrão violento que fugiu da cadeia e, enquanto trabalha disfarçado, terá que colocar em prática a arte de cozinhar e cuidar de crianças.

Como Se Fosse a Primeira Vez

Grande paquerador e morador do Havaí, Henry Roth é famoso por conquistar muitos turistas no local. O alvo da vez é Lucy Whitmore, mas ele acaba se apaixonando perdidamente. Como a amada sofre de falta de memória de curto prazo, ele precisa conquistá-la diariamente, de diferentes formas, para conseguir ficar ao lado dela.

