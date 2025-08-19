Semana do Cinema: confira a programação e onde assistir aos filmes por R$ 10
Cinemas de Belém e Ananindeua também entram na mega promoção; confira o detalhes
A Semana do Cinema está de volta em 2025. Dentre os dias 28/08 e 03/09, os ingressos custarão a partir de R$ 10. Esta é uma parceria entre a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e as redes de cinema, como UCI, Cinépolis, Moviecom e Cinesystem.
Além dos descontos no preço dos ingressos, a promoção também é válida para os combos de pipoca e refrigerante. Neste último caso, o preço é fixado pelas próprias empresas. O objetivo da campanha é democratizar o acesso às salas de cinema para o maior número de pessoas. Por conta disso, as tarifas foram reduzidas.
“Já levamos cerca de 20 milhões de pessoas para as salas ao longo das seis primeiras edições, o que demonstra não só o apelo que a campanha tem junto ao público, como também a força do parque exibidor e como a união entre todos os agentes envolvidos nessa cadeia tem potencial de fortalecer a indústria do audiovisual, movimentar a economia e proporcionar entretenimento para a população”, comenta o presidente da FENEEC, Lúcio Otoni, que idealizou o projeto.
Quais filmes entram na promoção?
Filmes nacionais e internacionais, dublados ou legendados, então na previsão da Semana do Cinema. Filmes como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" e "Superman" estão na atual programação das redes de cinema. Caso eles ainda estejam durante a promoção, eles podem ser assistidos pelo valor de R$ 10.
Outros títulos como o filme nacional que conta com o ator Rodrigo Santoro no elenco também podem entrar na promoção. "O Último Azul" conta com a direção de Gabriel Mascaro. Ele foi aclamado no Festival de Cinema de Gramado. "Amores Materialistas", da diretora indicada ao Oscar de 2024 como Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, Celine Song.
No dia em que inicia a Semana do Cinema, o filme "Interestelar" será relançado. Esta é a oportunidade para assistir ao sucesso da ficção científicas nas telonas.
Quais redes vão participar da Semana do Cinema?
A programação é válida para as maiores redes de cinema do país. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), há as seguintes opções:
- UCI;
- Cinépolis;
- Moviecom;
- Cinesystem;
- Cinemark;
- Kinoplex
Todas já informaram que participarão da promoção. É preciso conferir a programação de cada rede para adquirir os ingressos. Eles podem ser comprados pelo site Ingresso.com.
No caso dos combos, também é preciso verificar os valores em cada cinema.
Serviço
- Semana do Cinema
- Data: de 28 de agosto a 03 de setembro
- Local: Cinemas de todo o Brasil
- Valor: a partir de R$ 10
(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
