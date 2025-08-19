Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Semana do Cinema: confira a programação e onde assistir aos filmes por R$ 10

Cinemas de Belém e Ananindeua também entram na mega promoção; confira o detalhes

Rafael Lédo
fonte

Semana do Cinema de 2025 acontece entre os dias 28/08 e 03/09 (Foto / Freepik)

A Semana do Cinema está de volta em 2025. Dentre os dias 28/08 e 03/09, os ingressos custarão a partir de R$ 10. Esta é uma parceria entre a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e as redes de cinema, como UCI, Cinépolis, Moviecom e Cinesystem.

Além dos descontos no preço dos ingressos, a promoção também é válida para os combos de pipoca e refrigerante. Neste último caso, o preço é fixado pelas próprias empresas. O objetivo da campanha é democratizar o acesso às salas de cinema para o maior número de pessoas. Por conta disso, as tarifas foram reduzidas.

VEJA MAIS

image Mostra Ecofalante de Cinema chega a Belém com programação gratuita
Do dia 21 de agosto até o dia 3 de setembro, serão exibidos 45 filmes no Cine Líbero Luxardo e no Sesc Ver-O-Peso, com todas as sessões com entrada gratuita

image ‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia
O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

“Já levamos cerca de 20 milhões de pessoas para as salas ao longo das seis primeiras edições, o que demonstra não só o apelo que a campanha tem junto ao público, como também a força do parque exibidor e como a união entre todos os agentes envolvidos nessa cadeia tem potencial de fortalecer a indústria do audiovisual, movimentar a economia e proporcionar entretenimento para a população”, comenta o presidente da FENEEC, Lúcio Otoni, que idealizou o projeto.

Quais filmes entram na promoção?

Filmes nacionais e internacionais, dublados ou legendados, então na previsão da Semana do Cinema. Filmes como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" e "Superman" estão na atual programação das redes de cinema. Caso eles ainda estejam durante a promoção, eles podem ser assistidos pelo valor de R$ 10.

Outros títulos como o filme nacional que conta com o ator Rodrigo Santoro no elenco também podem entrar na promoção. "O Último Azul" conta com a direção de Gabriel Mascaro. Ele foi aclamado no Festival de Cinema de Gramado. "Amores Materialistas", da diretora indicada ao Oscar de 2024 como Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, Celine Song.

No dia em que inicia a Semana do Cinema, o filme "Interestelar" será relançado. Esta é a oportunidade para assistir ao sucesso da ficção científicas nas telonas.

Quais redes vão participar da Semana do Cinema?

A programação é válida para as maiores redes de cinema do país. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), há as seguintes opções:

  • UCI;
  • Cinépolis;
  • Moviecom;
  • Cinesystem;
  • Cinemark;
  • Kinoplex

Todas já informaram que participarão da promoção. É preciso conferir a programação de cada rede para adquirir os ingressos. Eles podem ser comprados pelo site Ingresso.com.

No caso dos combos, também é preciso verificar os valores em cada cinema.

Serviço

  • Semana do Cinema
  • Data: de 28 de agosto a 03 de setembro
  • Local: Cinemas de todo o Brasil
  • Valor: a partir de R$ 10

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

semana do cinema 2025

Cinema

filmes

ingressos

Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

CINEMA

Aranha da saga Harry Potter é encontrada no Brasil; saiba mais sobre a aranha-chicote

O Brasil possui a maior diversidade de amblipígios do mundo, com 29 espécies espalhadas por quase todos os biomas

15.05.23 15h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda