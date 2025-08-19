Semana do Cinema: confira a programação e onde assistir aos filmes por R$ 10

A Semana do Cinema está de volta em 2025. Dentre os dias 28/08 e 03/09, os ingressos custarão a partir de R$ 10. Esta é uma parceria entre a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX) e as redes de cinema, como UCI, Cinépolis, Moviecom e Cinesystem.

Além dos descontos no preço dos ingressos, a promoção também é válida para os combos de pipoca e refrigerante. Neste último caso, o preço é fixado pelas próprias empresas. O objetivo da campanha é democratizar o acesso às salas de cinema para o maior número de pessoas. Por conta disso, as tarifas foram reduzidas.

“Já levamos cerca de 20 milhões de pessoas para as salas ao longo das seis primeiras edições, o que demonstra não só o apelo que a campanha tem junto ao público, como também a força do parque exibidor e como a união entre todos os agentes envolvidos nessa cadeia tem potencial de fortalecer a indústria do audiovisual, movimentar a economia e proporcionar entretenimento para a população”, comenta o presidente da FENEEC, Lúcio Otoni, que idealizou o projeto.

Quais filmes entram na promoção?

Filmes nacionais e internacionais, dublados ou legendados, então na previsão da Semana do Cinema. Filmes como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" e "Superman" estão na atual programação das redes de cinema. Caso eles ainda estejam durante a promoção, eles podem ser assistidos pelo valor de R$ 10.

Outros títulos como o filme nacional que conta com o ator Rodrigo Santoro no elenco também podem entrar na promoção. "O Último Azul" conta com a direção de Gabriel Mascaro. Ele foi aclamado no Festival de Cinema de Gramado. "Amores Materialistas", da diretora indicada ao Oscar de 2024 como Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, Celine Song.

No dia em que inicia a Semana do Cinema, o filme "Interestelar" será relançado. Esta é a oportunidade para assistir ao sucesso da ficção científicas nas telonas.

Quais redes vão participar da Semana do Cinema?

A programação é válida para as maiores redes de cinema do país. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), há as seguintes opções:

UCI;

Cinépolis;

Moviecom;

Cinesystem;

Cinemark;

Kinoplex

Todas já informaram que participarão da promoção. É preciso conferir a programação de cada rede para adquirir os ingressos. Eles podem ser comprados pelo site Ingresso.com.

No caso dos combos, também é preciso verificar os valores em cada cinema.

Serviço

Semana do Cinema

Data: de 28 de agosto a 03 de setembro

Local: Cinemas de todo o Brasil

Valor: a partir de R$ 10

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)