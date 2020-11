Sean Connery sofria de demência, revela a esposa

O ator escocês Sean Connery, que faleceu no sábado aos 90 anos, sofria de demência e morreu “em paz”, afirmou sua esposa, citada pelo tabloide The Mail on Sunday.

“Ao menos ele morreu enquanto dormia e foi tranquilo. Estive com ele o tempo todo e simplesmente desmaiou. Era o que ele queria”, declarou Micheline Roquebrune, pintora francesa casada com o eterno 007 desde 1975.

“Ele tinha demência e isso realmente teve efeitos negativos sobre ele”, revelou.

“Ele era magnífico e tivemos uma vida maravilhosa juntos”, afirmou Roquebrune. “Vai ser muito difícil sem ele, eu sei. Mas não poderia durar para sempre e ele se foi em paz”, completou.

Sean Connery morreu no sábado ao lado de sua família em Nassau, nas Bahamas. “Não estava bem há algum tempo”, declarou o filho Jason Connery à BBC.

O ator escocês foi o primeiro ator a interpretar o agente James Bond.

Durante as cinco décadas de carreira, Sean Connery venceu um Oscar, dois Bafta e três Globos de Ouro.

O enterro será privado, anunciou a família, que pretende organizar uma cerimônia fúnebre em homenagem após a pandemia de covid-19.