Saiba onde assistir o live-action de 'Aladdin'

O live-action Alladin, da Disney, apresenta a história clássica do desenho animado de 1992. Nele, um jovem ladrão tem a oportunidade de passar-se por um príncipe rico ao ter três desejos concedidos por um gênio que mora em uma lâmpada mágica.

O filme lançado em 1992, sob a direção de Guy Ritchie é considerado a melhor adaptação em live-action das animações da Disney e foi sucesso de bilheteria. O longa está disponível exclusivamente na plataforma Disney+.

O elenco traz Mena Massoud no papel principal e Will Smith na interpretação marcante do "Gênio". No Brasil, Aladdin é interpretado por Daniel Garcia, mais conhecido como a rapper Gloria Groove.

Sobre a escolha do elenco, Jim Carrey foi a primeira opção para viver o Gênio, mas enfrentava uma disputa judicial ao ser apontado pela compra de remédios com os quais a namorada cometeu suicído.

Já Smith buscou homenagear e fazer o papael à altura de Robin Williams, que dublou o personagem animado trazendo características marcantes ao personagem. Outra homenagem feita pelo ator, foi a dancinha de Carlton, de "Um Maluco no Pedaço". Smith também tentou trazer um pouco da cultura do Hip Hop para o Gênio se inspirando em seus personagens de sucesso, como em "MIB: Homens de Preto" e "Bad Boys".

Jasmine e Aladdin (Reprodução)

Sobre as escolha dos demais integrantes do elenco, o Cine Pop pontuou que a atriz indiana Tara Sutaria era a favorita para viver a princesa Jasmine, mas o diretor Guy Ritchie optou por Naomi Scott que mostrou melhor química com o protagonista de Mena Massoud.

Sir Patrick Stewart, que dublou Jafar na animação da Disney, queria interpretar o vilão novamente no live-action, mas desistiu por incompatibilidade de agenda e acabou se arrependendo.



O diretor Guy Ritchie, que costuma fazer filmes de violência, queria dirigir um longa infantil para que pudesse assistir com os filhos. Segundo ele, o Aladdin ser um trombadinha permitia que ele explorasse mais do seu estilo clássico de personagens.

Cenas curiosas

Mapa do suposto reino de Aladdin (Reprodução)

Na sequência em que Aladdin pede para ser transformado em Príncipe Ali, o Gênio revela para ele o mapa de seu suposto reino chamado Ababwa. Nele, é possível ver a referência a atrações famosas de Walt Disney World, como o Magic Kingdom e a Tomorrowland.

Já na cena em que Aladdin e Jasmine aparecem voando sobre o tapete mágico ao som de "Um Mundo Ideal", um dos lugares sobrevoados pelos personagens é a Terra do Rei, do live-action do "Rei Leão".