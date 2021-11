Richard Madden fala sobre a importância de cena de sexo no filme 'Eternos'

Pela primeira vez, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) irá ter uma cena de sexo em um filme de super-heróis em "Eternos", o novo longa que estreia na madrugada desta quarta-feira (03) nos cinemas do Brasil. O momento ocorrerá entre os heróis Ikaris (Richard Madden) e Sersi (Gemma Chan). Para o ator Richard Madden, que interpreta Ikaris, o momento demonstra uma sensibilidade necessária para os super-heróis.

Madden explicou a importância de demonstrar a intimidade de um casal nas telas do MCU, e que isso não deveria ser algo com muito alarde. “Há algo bonito em representar uma cena íntima e ver personagens que de fato fazem amor, que demonstra a intimidade de um relacionamento de anos. Assim como a diversidade do nosso elenco, penso que momentos íntimos assim são coisas que deveriam ser normalizadas", disse em entrevista ao Gamesradar.

"É algo que nos dá um gostinho de um momento de vulnerabilidade nas vidas de seres muito particulares e intocáveis. Vê-los dessa forma é algo muito especial e delicado”, complementou.

O filme "Eternos" apresenta uma nova equipe de heróis no Universo Marvel, com alienígenas antigos que viveram em segredo na Terra por milhares de anos. Após os eventos de "Vingadores: Ultimato", uma tragédia inesperada os força a saírem das sombras e se unirem contra os inimigos mais antigos da humanidade, os Deviantes.

No elento estão Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Don Lee, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Salma Hayek, Lia McHugh e Kit Harington.