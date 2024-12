Retrospectiva True Crime: veja alguns títulos disponíveis para maratonar

As produções com histórias reais foram bastante assistidas em 2024, o gênero ‘true crime’, que significa crime real ou crime verdadeiro, em tradução livre, é um gênero literário, de podcast e cinematográfico de não-ficção no qual o autor examina um crime real e detalha as ações de pessoas reais.

Para 2025, “Tremembé” a nova série do Prime Video é inspirada nos livros do paraense Ulisses Campbell. A produção quer mergulhar na realidade da penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, o "presídio dos famosos".

A série, ainda sem data para chegar no streaming, é estrelada por nomes como Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato e Felipe Simas.

Para esperar por esse título, separamos várias produções que detalham crimes famosos, abordando-os sob diferentes perspectivas, através do serviço de streaming que une a Max e discovery+. Para essa retrospectiva, tem algumas narrativas, produções de sucesso e séries queridinhas da audiência.

Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez

Emocionante e revelador, este especial revisita um dos crimes mais emblemáticos da história do Brasil, trazendo novas perspectivas e depoimentos impactantes sobre o trágico destino da atriz Daniella Perez.

Flordelis – Em Nome da Mãe

O intrigante caso da deputada e pastora Flordelis foi um dos maiores destaques do ano. A série mergulha nas camadas dessa história cheia de reviravoltas, expondo os detalhes de um assassinato que chocou o Brasil e as acusações que dividiram opiniões.

Abdelmassih: Do Milagre ao Crime

Médicos deveriam salvar vidas, mas esta série revela o lado mais assustador de profissionais que abusaram de sua posição de confiança para cometer crimes horrendos. Cada episódio é um mergulho em histórias reais de médicos assassinos.

Kevin Spacey: A História não Contada

Em uma análise fascinante da ascensão e queda de Kevin Spacey, esta série mergulha nos detalhes das acusações que mancharam a carreira do ator, trazendo à tona depoimentos exclusivos e bastidores de sua vida pública e privada.

Nick e Aaron Carter: A Queda dos Ídolos

Uma visão íntima dos dramas que cercaram os irmãos Carter, explorando como as pressões da fama podem levar a tragédias familiares.

O Curioso Caso de Natalia Grace

Um caso tão surpreendente que parece ficção: Natalia Grace é uma jovem envolvida em uma história cheia de dúvidas e segredos tão complexos que desafiam a compreensão do público.

O Lado Sombrio da Tv Infantil

Por trás da magia da televisão infantil, histórias perturbadoras de abuso e manipulação vieram à tona. Este documentário joga luz sobre um mundo aparentemente inocente, mas repleto de segredos obscuros.

Assassinatos na Rua Elm

Um bairro tranquilo e uma sequência de crimes macabros. A série revela os mistérios por trás de homicídios que deixaram cicatrizes profundas em uma comunidade americana.

Influência Mortal: Assassinatos nas Redes Sociais

Quando o mundo virtual se torna um gatilho para crimes reais, o resultado é devastador. Esta produção explora como a busca por fama e influência pode levar a traições, perseguições e até assassinatos.

Amor Fatal: As Seis Esposas de Thomas Randolph

Thomas Randolph é o protagonista de uma história de amor, mistério e tragédia. Entre casamentos e mortes suspeitas, a série desvendou os segredos por trás de sua vida intrigante e perturbadora.

Letalmente Loira

Com uma abordagem fascinante, esta série analisa crimes cometidos por mulheres cujas personalidades sedutoras contrastam com seus atos fatais.

O Mal na sua Essência: A História de Hadden Clark

Um confronto entre o bem e o mal. A série narra a relação improvável entre um assassino em série e a pessoa que conseguiu detê-lo.

Amores Mortais

Paixões intensas que terminaram em tragédia. A série explora como relacionamentos marcados por obsessão e ciúmes podem levar a consequências fatais.

Vivendo com o Inimigo: De Frente com o Assassino

Esta série retorna com histórias reais narradas por aqueles que conviveram de perto com assassinos. São relatos intensos e emocionantes que mostram como o mal pode estar mais próximo do que imaginamos.

Cena do Crime: Arquivos Confidenciais

Nesta produção, especialistas analisam evidências e reconstroem casos emblemáticos, desafiando percepções e trazendo novas perspectivas sobre crimes solucionados e não resolvidos.

O Lado Obscuro da Fama (Segunda Temporada)

O preço da fama pode ser alto, e esta nova temporada explora os casos de celebridades cujas vidas foram interrompidas por tragédias. Entre stalkers, rivalidades e segredos sombrios, os episódios oferecem um olhar íntimo sobre o lado obscuro da fama.

Garotas Malvadas (Segunda Temporada)

Paixões, inveja e rivalidades em um ambiente aparentemente inocente. A segunda temporada aprofunda os casos reais em que conflitos pessoais levaram a desfechos fatais, mostrando como as aparências podem enganar.