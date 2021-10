Relembre 10 casos de atores famosos que morreram durante as gravações

Após o trágico acidente envolvendo o ator Alec Baldwin, que fez um disparo acidentalmente e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza, relembre atores famosos que morreram durante as gravações e deixaram seus longas inacabados. As informações são da Caras.

1 - Luke Perry

(Reprodução / Getty Images)



Em março de 2021, quando gravava a série adolescente Riverdale, Luke Perry morreu inesperadamente, vítima de um derrame cerebral. Ele ficou conhecido por atuar na série de sucesso nos anos 90 ‘Barrados no Baile’, vivendo o personagem Dylan.

2 - Carrie Fisher

(Reprodução / Getty Images)

Famosa por viver a princesa Leia na franquia Star Wars, a atriz morreu aos 60 anos, após sofrer uma parada cardíaca dentro de um avião, pouco tempo antes da aeronave pousar em Los Angeles. Antes da sua morte, ela deixou gravada sua participação no Star Wars: Os Últimos Jedi.

3 - Philip Seymore Hoffman

(Reprodução / Getty Images)

Em 2014, Philip foi encontrado sem vida em seu apartamento em Manhattan, vítima de uma overdose de cocaína e heroína. Na época, ele estava no meio das gravações da saga "Jogos Vorazes" e, para que o longa fosse finalizado, seus diálogos foram reescritos e ditos por outros integrantes do elenco.

4 - Paul Walker

(Reprodução / Instagram)



A estrela de "Velozes e Furiosos" morreu após bater com o carro em um poste e algumas árvores, em 2013. O veículo andava em alta velocidade numa estrada de Santa Clarita, 50 km de Hollywood. Para terminar a sétima edição da saga, dublês e CGI foram utilizados para completar, além das vozes dos seus irmãos na vida real. No filme, ele recebeu uma homenagem emocionante e virou 'cara' da música 'See You Again'.

5 - Cory Monteith

(Reprodução / Getty Images)



Estrela da série adolescente Glee, Cory foi encontrado morto em um quarto do hotel The Fairmont Pacific Rim, em Vancouver. Segundo autoridades, a morte foi ocasionada após o ator misturar heroína e álcool. Na série, ele recebeu um episódio emocionante em sua homenagem.

6 - Britanny Murphy

(Reprodução)

A morte chocante da atriz foi anunciada em 2009, sendo atribuída a pneumonia, anemia e uso excessivo de medicamentos. Porém, esse registro não é totalmente aceito pela família, que até hoje questiona a versão dada pelos legistas. A atriz ficou conhecida pelo sucesso 'As Patricinhas de Bervely Hills', ' Garota Interrompida', 'Grande Menina, Pequena Mulher' e tinha acabado de gravar um filme, que só foi estrear seis anos depois.

7 - Heath Ledger

(Reprodução / Getty Images)

Em 2008, após interpretar o lendário Coringa em 'Batman: O Cavaleiros das Trevas', Heath Ledger foi encontrado morto em seu apartamento após uma overdose de remédios no meio das gravações do filme 'O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus'. Para o longa ser concluído, atores como Johnny Depp e Jude Law foram escalados para 'terminar' as gravações.

8 - River Phoenix

(Reprodução)

O irmão de Joaquin Phoenix morreu em outubro de 1993, vítima de uma overdose em uma boate em West Hollywood, quando gravava seu último projeto. Na ocasião, ele teria ingerido uma mistura de heroína e cocaína, conhecido como Speedball, e morreu na calçada da boate, que tinha Johnny Depp como proprietário.

9 - Marilyn Monroe

(Reprodução)

Uma das atrizes mais marcantes de Hollywood foi encontrada morta pelo seu psiquiatra, Ralph Greenson, no seu quarto, em 1962. Aos 36 e no auge do seu estrelato, ela gravava o filme 'Something’s Got to Give'.

10 - Brandon Lee

(Reprodução)

Semelhante ao caso no set de 'Rust', Brandon Lee morreu após receber um disparo em um set de filmagens do filme 'O Corvo'. O autor do disparo, Michael Masse, com quem contracenava, ficou terrivelmente abalado com a morte e precisou dar uma pausa na carreira para se recuperar.

