Record e Globo exibem 'Godzilla' no mesmo horário nesse domingo e geram confusão no público

Coincidentemente (ou não), a Globo e a Record exibiram filmes do réptil gigante Godzilla na tarde deste domingo (27). Os filmes foram no ar nos programas Temperatura Máxima e Cine Maior Especial.

Apesar da semelhanças e de tratarem do mesmo personagem japonês, o filme da Globo é o de 2014, dirigido por Gareth Edwards e com Bryan Cranston, Ken Watanabe e Juliette Binoche no elenco.

Já a produção exibida na Record é de 1998, com Matthew Broderick, Hank Azaria e Harry Shearer, com direção de Roland Emmerich.

Mesmo assim, ambos os filmes tem o mesmo nome, pelo foco no monstro clássico do cinema criado em 1954, e que causou um pouco de confusão nos telespectadores.