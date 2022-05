Pureza: Filme gravado em Marabá chega aos cinemas brasileiros

Além de ter uma história com muita sensibilidade e drama, contata por Dira Paes, o filme “Pureza” mostra o Pará com outros olhos. Com cenas gravadas em Marabá, o filme mostra Pureza, mãe de Abel, procurando pelo filho.

Abel desapareceu m 1993, após ser aliciado por agentes do trabalho escravo para trabalhar em um garimpo na cidade de Itaituba, no Pará.

As gravações das cenas em terras paraenses, ocorreu em 2018. Durante quatro meses, Marabá virou cidade cinematográfica. 90% das imagens que compõe o longa-metragem foram feitas no Pará.

“Pureza”, teve a sua estreia no dia 19 de maio, e está disponível em diversas salas de cinemas do Brasil