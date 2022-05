Première de 'Top Gun' será transmitida ao vivo pelo Youtube nesta quarta, 04

Hoje, 04 de maio, será realizada a première de um dos filmes mais aguardados do ano: 'Top Gun: Maverick', que chega aos cinemas no dia 26 de maio. O red carpet do evento, direto de San Diego, Califórnia, será transmitido ao vivo pela Paramount com transmissão simultâneamente em mais de 150 canais do YouTube de suas marcas MTV, Comedy Central, BET e outras pelo mundo.

A transmissão ao vivo da primeira apresentação do longa, que tem Tom Cruise no papel principal, será apresentada pelos correspondentes do MTV News dos Estados Unidos, Josh Horowitz, Dometi Pongo e Simone Boyce, permitindo que os fãs possam assistir em tempo real a passagem dos astros do filme pelo tapete vermelho e outros conteúdos exclusivos.

Confirmaram presença para o evento Tom Cruise, grande astro do filme, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Joe Kosinski (Diretor) e Jerry Bruckheimer (Produtor).

No Brasil, o público pode conferir a transmissão pelo canal da MTV Brasil no YouTube, a partir das 19h30.

Com a imensa audiência de seus canais mundiais no YouTube, a Paramount distribuirá o evento em tempo real a milhões de assinantes da MTV, Comedy Central, BET e outros canais das marcas Paramount. O evento marca a estreia da nova ferramenta do YouTube - Live Redirect -, que direcionará os mais de 150 canais da Paramount à transmissão na plataforma.

“Graças à nossa parceria com YouTube, pela primeira vez a Paramount vai unir a força coletiva dos canais do YouTube de todas as suas marcas. Top Gun tem um imenso potencial mundial de alcance e é amado por fãs de todo o mundo. Com a transmissão ao vivo da première de Top Gun: Maverick, vamos conectar nossas audiências em todo o mundo, de maneira inclusiva e engajada”, diz Lee Sears, Vice-Presidente Executivo da Velocity International, e Gerente Geral de Eventos Internacionais, Digital, Ad sales & Marketing Integrado da Paramount Global.