Para entender situação no Afeganistão: filme 'Os Olhos de Cabul' é disponibilizado gratuitamente

Como forma de conscientização e alerta à situação atual no Afeganistão, a distribuidora Vitrine Filmes disponibilizou gratuitamente o filme "Os Olhos de Cabul". É possível assistir a animação gratuitamente pelo link. Só é necessário selecionar a opção de “Alugar”, e um voucher é aplicado. O filme fica disponível até as 20h desta terça, 17.

Baseado no best-seller de Yasmina Khadra, “Os Olhos de Cabul” acompanha o casal Mohsen e Zunaira, que tenta sobreviver na capital Cabul, após a ocupação talibã do Afeganistão, em 1998, o início de uma crise política e de direitos humanos que se agravou nos últimos dias.

Depois de 23 anos das situações retratadas no filme, Cabul segue sendo palco de conflitos que geram muita dor e sofrimento ao povo afegão.

O longa também está disponível no streaming do Telecine e para aluguel no Google Play, iTunes, Vivo Play, Sky Play e YouTube Filmes.