'Os Croods 2: Uma Nova Era' chega a Belém meses após lançamento mundial

O lançamento de “Os Croods 2: Uma Nova Era” sofreu para ser exibido nos cinemas da capital paraense. O filme que estreou no final de 2020 nos Estados Unidos chega aos cinemas de Belém hoje (01). O adiamento do filme no Brasil ocorreu por duas vezes devido a pandemia do novo coronavírus. A estreia que estava programada para março foi obrigada a ser cancelada por causa do fechamento dos cinemas durante a segunda onda da doença no Brasil. O novo filme da família carismática Crood vem com novos contextos, personagens e aventuras, que mais do que divertir prometem muita reflexão sobre assuntos da nossa sociedade.

O filme foi um sucesso nos Estados Unidos, onde conseguiu estar no topo das bilheterias liderando por 13 semanas após a estreia. “Os Croods 2: Uma Nova Era” totalizou mais de US$50 milhões nos EUA. O longa é uma sequência direta do filme lançado em 2013, que chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Animação. Nesta nova aventura, a família se depara com o desafio de lidar com a família dos Belmelhores, mais moderna e com costumes completamente diferentes. O encontro de culturas promete provocar atritos entre as famílias e muita risada para o público.

Entre os dubladores originais da animação continuam grandes estrelas do cinema como Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman e Clark Duke, e agora com Leslie Mann. Entre os dubladores brasileiros, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi entraram para o elenco. Apesar do primeiro longa ter rendido mais de US$587,2 milhões de dólares em bilheterias globais, quase a sequência não era produzida. O segundo filme foi cancelado pelo estúdio DreamWorks em 2016, com vários boatos se o projeto continuaria ou não.

Felizmente, “Os Croods 2” estreiam no cinema como uma animação feita para a telona com uma rica paleta de cores. Em 2013, o primeiro filme apresentou a primeira família da era pré-histórica, com os humanos vivendo na natureza dentro das cavernas, comendo raízes, folhas e animais e fugindo de predadores para sobreviver. Nesta continuação a família está em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades.

Entretanto, a nova morada tem outras pessoas no lugar - os Belmelhores, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os vizinhos aumentam, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força abraçar as diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

Após a família Crood adotar Guy (dublado no Brasil por Raphael Rossatto), Grug (Hércules Franco) tem se sentido meio excluído, já que toda a família gosta mais das ideias de Guy, especialmente a filha mais velha, Eep (Luísa Palomanes), que parece estar apaixonada pelo rapaz. A vida de coletores atrás de comida leva os Croods para longe, no meio do deserto eles acabam encontrando um oásis, onde encontram Bem (dublado por Rodrigo Lombardi) e Esperança Bemelhor (dublada por Juliana Paes), pais de Aurora.

Apesar da história parecer com um argumento clichê, a história de Kirk DeMicco e Chris Sanders foge dos estereótipos. Escrito por Kevin Hageman, Dan Hageman, Paul Fisher e Bob Logan, a história parte do ciúme paternal para chegar ao centro da discussão que é o embate entre o moderno e o antigo, que na visão dos escritores pode conviver em harmonia. “Os Croods 2” tem os mesmos criadores de Kung-fu Panda e Madagascar, com a direção de Joel Crawford.

A crítica especializada destacou a evolução técnica da animação na comparação entre o primeiro e o segundo longa. Segundo Janda Montenegro do Cinepop, humanos e animais ganham texturas impressionantes nos detalhes dos cabelos e dos pelos. Detalhes como veias exaltadas nos pescoços podem ser percebidas pelo público. A direção de arte do novo filme coube a Richard Daskas.

Como muitas animações contemporâneas, “Os Croods 2: Uma Nova Era” traz vários assuntos e reflexões de maneira leve para as famílias. Além do embate cultural entre dois povos, há também o protagonismo feminino, com maior espaço para as personagens mulheres serem desenvolvidas, a glamoralização do individualismo e sensibilidade masculina. “Os Croods 2: Uma Nova Era” chega a todos as redes de cinema de Belém.