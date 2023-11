'O Lado Bom de Ser Traída': Qual o nome do ator que interpreta Marco no filme?

Um dos sucessos da Netflix 2023, o filme brasileiro "O Lado Bom de Ser Traída", é uma trama cheia de mistérios e cenas picantes. A obra conta a história de Babi (Giovanna Lancellotti), uma contabilista de muitos sonhos apaixonada pelo noivo Caio (Micael Borges). No entanto, durante preparativos para o casamento, a jovem recebe uma carta com um material comprometedor: fotos comprovando que o amado a traiu com outra mulher.

Revoltada e com a ajuda da amiga Patty (Camilla de Lucas), Babi vê a infidelidade de Caio como um momento para dar uma reviravolta em sua vida sexual. Com o visual repaginado, a jovem ingressa em um clube de motoqueiros e acaba conhecendo Marco, um juiz cheio de segredos com quem passa a nutrir um romance com muita tensão sexual. O magistrado, que diz ter uma vida complicada, verá seus mistérios sendo questionados por Babi.

Qual o nome do ator que interpreta Marco no filme "O Lado Bom de Ser Traída"?

Para o filme "O Lado Bom de Ser Traída", a autora Sue Hecker lança sua primeira obra com um elenco renomado de atores. Entre eles, o ator Leandro Lima, que interpreta Marco, um juiz motoqueiro cheio de mistérios. O personagem protagonista contracena com Giovanna Lancelotti, que dá vida à personagem Babi.

Trajetória

Nascido em 25 de fevereiro de 1982 em João Pessoa, na Paraíba, Leandro Lima Lemos, de 41 anos, é também cantor e ex-modelo brasileiro. Em 2013, Leandro fez testes para interpretar o personagem Viktor na novela "Joia Rara", exibida pela Rede Globo. No entanto, o papel acabou sendo atribuído a Rafael Cardoso. Mesmo assim, Leandro teve a oportunidade de integrar a novela o papel de Davi, um soldado ferido na guerra que fica paraplégico, sendo par romântico da atriz Mariana Ximenes.

Após sua participação, Leandro retornou a Nova York, onde teve experiências como modelo para marcas renomadas como Intimissimi e Ellus, além de ser destaque em revistas como Vogue Espanha.

Em 2017, Leandro passou nos testes para integrar o elenco da novela medieval Belaventura, exibida pela TV Record. Na trama, ele deu vida ao príncipe Jacques, filho de condes maquiavélicos, cujo dilema envolvia a escolha entre fazer o que era certo e o desejo de se tornar o sucessor ao trono.

Em setembro de 2022, foi confirmada a participação de Leandro na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, que estreou em maio de 2023. Na trama, ele vive o delegado Marino, que vive um par romântico com Lucinda (Débora Falabella).

