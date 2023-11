O Lado Bom de Ser Traída: qual a personagem de Giovanna Lancellotti no filme?

O Lado Bom de Ser Traída é o novo sucesso da Netflix. Lançado dia 25 de outubro, o longa dirigido por Diego Freitas e roteirizado por Davi Kolb e Camila Raffanti traz Giovanna Lancellotti e Leandro Lima no elenco principal e se tornou o 2º filme de língua não inglesa mais assistido no mundo todo.

A produção do streaming é baseada no livro de mesmo nome escrito pela autora Sue Hecker. O longa conta com cenas quentes entre os personagens Babi e Marco, que se conhecem após a jovem descobrir, às vésperas do casamento, que estava sendo traída pelo noivo Caio (Micael Borges), com quem estava há muitos anos.

Ao lado do juiz, a moça que trabalha com contabilidade embarca em uma aventura casual intensa e repleta de consequências arriscadas. Na nova fase da vida, Babi passa por processos de autodescobertas e vê a traição como uma maneira de mudar sua vida sexual.

Assista ao trailer:

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões editora web de OLiberal.com)