'O Guarda-Costas', filme estrelado por Whitney Houston, vai ganhar remake

O icônico filme "O Guarda-Costas", estrelado por Whitney Houston e Kevin Costner em 1992, vai ganhar um nova versão. A ionformação foi reportada pela Variety, e diz que Matthew López, indicado ao Tony Awards por "The Inheritance", foi contratado para escrever uma releitura do filme. As informações foram divulgadas pela Variety.

À época de de sua estreia, o original arrecadou nas bilheteria mais 400 milhões de dólares, algo em torno de 2,5 bilhões de reais. "O Guarda-Costas" carrega ainda o título de trilha sonora mais vendida de todos os tempos, incluindo várias canções originais de Huston no topo das paradas, como a icônica "I Will Always Love You".

Ainda não há informações sobre o elenco, ou se uma cantora estará no papel de Houston, mas além de López, trabalham na produção do remake: Lawrence Kasdan, Dan Lin, Jonathan Eirich e Nick Reynolds.