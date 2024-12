Novo ‘Psicopata Americano’: Austin Butler é confirmado em filme de Luca Guadagnino

Austin Butler foi confirmado como ator principal da nova versão de “Psicopata Americano”. O filme, adaptado do livro homônimo de Bret Easton Ellis, tem direção de Luca Guadagnino e roteiro escrito por Scott Z. Burns. No primeiro longa sobre a história de Patrick Bateman, o protagonista foi vivido por Christian Bale.

A escolha de quem seria o astro do filme estava entre Austin Butler e Jacob Elordi. Ambos os atores interpretaram diferentes versões de Elvis Presley no cinema: enquanto Jacob atuou em “Elvis” (2022), dirigido por Baz Luhrmann, Jacob viveu o artista no filme “Priscilla” (2023), de Sofia Coppola. As informações são da revista Variety.

Conforme a revista, a produção de Luca Guadagnino não é um remake do filme estrelado por Christian Bale, mas, sim, uma nova adaptação literária. A primeira obra, lançada em 2000, teve direção de Mary Harron, que também colaborou com o roteiro junto ao autor do livro e a Guinevere Turner.

Austin Butler, além de estrelar “Elvis” (2022), também atuou em “Duna: Parte 2” (2024), “Era Uma Vez… Em Hollywood” (2019) e “Clube dos Vândalos” (2023). Luca Guadagnino, por sua vez, dirigiu os filmes “Rivais” (2024), “Até os Ossos” (2022), “Me Chame Pelo Seu Nome” (2019) e “Suspiria” (2018).

Confira o trailer de “Psicopata Americano” (2000)

O longa “Psicopata Americano” (2000), protagonizado por Christian Bale, está disponível no Prime Video, Apple TV e Globoplay.