‘Extermínio: A Evolução’ tem primeiro trailer divulgado; confira

O filme “Extermínio: A Evolução” (”28 Years Later”, no original) teve o primeiro trailer divulgado nessa terça-feira (10). O elenco conta com Cillian Murphy, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes e Jack O’Connell. Confira abaixo.

A história se passa 28 anos após os acontecimentos do primeiro filme, “Extermínio”, lançado em 2002. Cillian Murphy, protagonista do primeiro longa, não esteve em “Extermínio 2” (”28 Weeks Later”, no original), mas sua participação é confirmada na terceira produção. Na trama, Cillian interpreta Jim, um entregador em coma que acorda em meio ao apocalipse zumbi.

“Extermínio: A Evolução” conta com direção de Danny Boyle, cineasta responsável pelo primeiro filme. O roteiro é de Alex Garland. O terceiro longa ignora os acontecimentos do segundo, lançado em 2007, por não conter ligações com o enredo inicial.

Uma sequência do filme já está confirmada, mas ainda não possui nome. Até o momento, se sabe que Danny Boyle será substituído por uma nova diretora, Nia DaCosta. “Extermínio: A Evolução” estreia em 20 de junho de 2025 nos cinemas norte-americanos e espera-se que chegue antes, no dia 19 de junho, no Brasil.