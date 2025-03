Novo filme dos vingadores terá retorno de Patrick Stewart como Professor Xavier

Querido entre os fãs da franquia de filmes dos "X-Men", originalmente produzida pela Fox, o ator Patrick Stewart retorna como Professor Charles Xavier no novo longa dos Vingadores. A notícia foi dada durante live realizada nesta quarta-feira (26) nas redes sociais da Marvel Studios.

Com o nome "Avengers: Doomsday", o novo longa do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tem estreia do filme marcada para 1º de maio de 2026. A confirmação de Stewart novamente no papel de Professor X reforça a entrada dos mutantes na franquia.

Além dele, o filme também contará com o retorno de Chris Hemsworth, como Thor, e de Robert Downey Jr., mas dessa vez interpretando Doutor Destino.

Quando foi a última aparição do ‘Professor Charles Xavier’ no UCM?

Líder dos X-Men, o personagem apareceu pela última vez no MCU durante o filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", de 2022.

Na produção, o mutante aparecia como líder dos Illuminati, em outra realidade diferente da vista nos filmes dos X-Men. Porém, ele foi morto, após enfrentar a Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen).

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)