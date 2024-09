Netflix lança trailer de ‘O Poço 2’, estrelado por Milena Smit e Hovik Keuchkerian; confira

O filme “O Poço 2”, original Netflix, ganhou trailer oficial nessa segunda-feira, 23. A obra é estrelada por Milena Smit e Hovik Keuchkerian e mantém Galder Gaztely-Urrutia como diretor da trama. O primeiro longa, lançado em 2019 e não recomendado para menores de 16 anos, é o quinto filme em língua não-inglesa mais visto do streaming, com mais de 82 milhões de visualizações. Assista ao trailer abaixo:

Assim como no primeiro filme, a história se passa em uma prisão vertical com racionamento de comida, composta por celas divididas em níveis que recebem uma única plataforma com alimentos. A cada andar, estão duas pessoas que, antes de entrarem, escolheram um prato e têm direito a dois minutos com a plataforma. De maneira subentendida, elas só comem aquilo que elegeram, com objetivo de manter a alimentação em todos os níveis. Entretanto, há dúvidas se o sistema é, de fato, justo.

A trama de "O Poço" explora os limites da natureza humana com terror, ficção-científica e distopia (Reprodução / Netflix)

O filme de terror, ficção-científica e distopia explora solidariedade, limites naturais e luta pela sobrevivência dos seres humanos mediante fome, desespero e estruturas sociais extremas. “O Poço 2” chega à Netflix no dia 4 de outubro, sexta-feira.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)