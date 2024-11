'Missão: Impossível - O Acerto Final' ganha primeiro trailer; assista

Nesta segunda-feira (11), a Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer de "Missão: Impossível - O Acerto Final", oitavo filme da franquia estrelada por Tom Cruise. O longa, que dá continuidade à trama de 2023, estreia nos cinemas no dia 22 de maio de 2025 e promete encerrar a saga do lendário agente Ethan Hunt, vivido por Cruise desde 1996.

Sob a direção de Christopher McQuarrie, que comandou os últimos três filmes da franquia, O Acerto Final traz de volta grandes nomes do elenco, incluindo Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, e Hayley Atwell. Novas adições como Nick Offerman (The Last of Us), Janet McTeer (Ozark), e Hannah Waddingham (Ted Lasso) também estarão no filme.

A produção ainda surpreende com o retorno de Rolf Saxon, intérprete do analista da CIA William Donloe, que não aparece na franquia desde o primeiro Missão: Impossível em 1996.

VEJA MAIS

No trailer, cenas de ação intensas mostram Tom Cruise mais uma vez desafiando os limites. Em uma das filmagens, ele aparece pendurado em um avião amarelo sem paraquedas, uma das muitas cenas arriscadas que ele opta por gravar sem dublês.

Pôster de Missão Impossível 8 é divulgado. (Divulgação/Paramount)

Aos 62 anos, Cruise já demonstrou resistência em abandonar o papel. Em entrevista ao The Sydney Morning Herald, o astro afirmou que pretende continuar atuando na franquia por mais 20 anos, inspirado por Harrison Ford, que ainda atua aos 80 anos.

No entanto, a Paramount Pictures deseja promover O Acerto Final como o último capítulo da saga. Ainda não há confirmação se este realmente será o adeus de Tom Cruise ao personagem Ethan Hunt.

Especula-se que Missão: Impossível - O Acerto Final faça sua estreia mundial no Festival de Cannes, também em maio, pouco antes da chegada oficial aos cinemas.

Confira o primeiro trailer de Missão Impossível 8:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)