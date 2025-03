'Materialists', novo filme de Celine Song, ganha primeiro trailer e internautas reagem

O filme "Materialists" é a mais nova produção da diretora e roteirista Celine Song, de "Vidas Passadas", que ganhou o primeiro trailer nesta terça-feira (18/03) e os internautas já estão comentando cada cena nas redes sociais.

Com um elenco de peso, contando com nomes como Dakota Johanson ("50 Tons de Cinza"), Chris Evans ("Capitão América") e Pedro Pascal ("The Last Of Us"), o longa já está cercado de expectativas por parte dos cinéfilos de plantão. Apesar disso, o filme ainda não tem data definida para estrear no Brasil, enquanto ele chega dia 13 de junho nas telonas dos Estados Unidos.

Confira os detalhes do filme "Materialists"

Trailer do filme "Materialists"

O filme é produzido pela A24, assim como "Vidas Passadas", produção dirigida e roteirizada por Celine Song que concorreu ao Oscar 2025.

VEJA MAIS

Sinopse do filme "Materialists"

Uma casamenteira de luxo chamada Lucy M (Dakota Johanson) arranja pretendentes para os mais diversos tipos de pessoas, em que ela tem que lidar com muitas exigências dos candidatos e candidatas. Enquanto Lucy promete que eles vão casar com o amor da vida deles, ela acaba conhecendo um homem bonito e charmoso (Pedro Pascal) durante a celebração de um casamento. Para a (in)felicidade dela, ela reencontra uma pessoa do passado (Chris Evans) no mesmo evento.

Com o passar do tempo, a "eterna solteira", como é conhecida a casamenteira, se vê envolvida num triângulo amoroso, já que mantém um relacionamento aparentemente perfeito com o homem dos sonhos e outro com uma pessoa que sempre um lugar

reservado no seu coração.

Qual o elenco do filme "Materialists"?

Dakota Johanson, Chris Evans e Pedro Pascal estão no elenco principal.

Além deles, a produção conta ainda com Dasha Nekrasova e Zoe Winters.

Qual o gênero do filme "Materialists"?

O filme é classificado como Comédia Romântica.

Quando estreia o filme "Materialists"?

O longa chega nas telonas dos Estados Unidos no dia 13 de junho.

No Brasil, a produção ainda não tem data de estreia definida.

Reação dos internautas

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)