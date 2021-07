Marvel responderá se irmã de Viúva Negra desapareceu no estalo de Thanos

O chefão da Marvel Studios, Kevin Feige, informou que os fãs da Marvel irão saber qual foi o destino da irmã de Viúva Negra, Yelena Belova (Florence Pugh) durante o estalar de dedos de Thanos. Pelo Twitter, ele e alguns nomes por trás de Viúva Negra, primeiro longa estrelado por Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), fizeram uma watch party na linha do tempo para curtir a atração em tempo real.

Ao ser questionado, o executivo da Marvel Studios foi direto. “Você vai descobrir, mas não nesta thread de Twitter,” escreveu.

A produção ainda conta com Rachel Weisz (A Favorita), David Harbour (Stranger Things) e O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale) no elenco. O roteiro é de Eric Pearson (Thor: Ragnarok).

O longa teve seu lançamento adiado diversas vezes por causa da pandemia do coronavírus. Viúva Negra está disponível nos cinemas e também no streaming Disney+, no Premier Access, serviço que pede um pagamento adicional para permitir acesso a lançamentos.