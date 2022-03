Maria Fernanda Cândido aparece em novo trailer de 'Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore'

Maria Fernanda Cândido fez a primeira aparição em trailer do filme "Animais Fantásticos: Os secredos de Dumbledore", divulgado nesta segunda-feira, 28. Esse é o terceiro filme da s, de J. K. Rowling, mesma autora de Harry Potter, conversa ainda mais com a obra original ao incluir o diretor da escola de bruxos Hogwarts. A atriz brasileira interpreta a bruxa Vivência Santos no novo longa dirigido por David Yates.

Pouco se sabe sobre a personagem de Maria Fernanda. No início do trailer a atriz aparece com o figurino da personagem, ao fundo, por traz do cruel Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), que faz um discurso inflamado diante de um grupo defendendo a caça aos "trouxas", como são conhecidos os bruxos que são filhos de pais não bruxos. A cena sinaliza que Vivência Santos será do time dos vilões.

O trailer traz imagens de batalhas mágicas intensas entre o jovem Dumbledore (Jude Law) e Gellert Grindelwald em uma guerra pela dominação do mundo bruxo. O ator Eddie Wayne continua interpretando o mocinho Newt Scamander.