Ludmilla será notificada por atuar em filme sem registro profissional de atriz

A estreia de Ludmilla no filme "Moscow" dará problemas para o diretor Mess Santos. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal EmOFF. O filme estreou nesta na quinta (11) no Amazon Prime Vídeo. O problema é que a cantora não tem registro profissional (DRT) de atriz e também não houve nenhum pedido de autorização especial para a cantora atuar na produção.

Segundo o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio, Hugo Gross, todos os responsáveis serão notificados. “Já acionamos o departamento jurídico e, em breve, todos serão notificados. Mais uma vez, tentam burlar a lei e é uma total falta de respeito com a categoria. Agora, nós decidimos que vamos lutar forte junto ao Ministério do Trabalho e eu entrei em contato com o Superintendente Regional do Trabalho do Rio, Alex Bolsas. Tomaremos as medidas cabíveis”, afirmou Gross à Fábia Oliveira.

A trama que segue em ritmo de história em quadrinhos narra a personagem Val (Thaila Ayala) em uma noite cheia de reviravoltas, vingança e surpresas. O elenco tem Thaila Ayala, Jennifer Nascimento, Werner Schünemann, Bruno Fagundes, Micael, Pedro Lemos, Sacha Bali, Gabi Lopes, Victor Pecoraro, Ravel Cabral e Ludmilla. A trilha sonora original é do DJ e produtor mineiro FTampa.