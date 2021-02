Longa brasileiro 'A Nuvem Rosa' é selecionado para o Miami Film Festival

Após ser selecionado para o Festival de Sundance 2021, o longa-metragem brasileiro "A Nuvem Rosa", dirigido por Iuli Gerbase, ganha mais uma indicação no exterior, desta vez no 38ª Miami Film Festival.

Com data prevista para exibição nos dias 6 e 7 de março dentro da programação do evento, o filme concorre na categoria "Jordan Ressler First Feature Award", destinado aos cineastas estreantes e oferecerá 10 mil dólares aos vencedores. Outros 11 filmes de países como Romênia e Rússia dividem espaço com "A Nuvem Rosa", o único brasileiro na categoria.

Desde que foi exibido em Sundance, o longa-metragem vem atraindo a atenção da imprensa especializada e recebendo críticas positivas nas publicações mais respeitadas do mundo do entretenimento.

No site americano Rotten Tomatoes, que reúne críticas do cinema e televisão, "A Nuvem Rosa" alcançou a poderosa nota máxima, com 100% de aprovação. Outro destaque fundamental é o da revista americana Variety, que avalia o filme como "Uma estreia refinada e bem sucedida. Uma declaração fictícia definitiva sobre a experiência do lockdown".

No filme acompanhamos Giovana (Renata de Lélis), que está presa em um apartamento com Yago (Eduardo Mendonça), um cara que havia recém conhecido em uma festa. Enquanto esperam a nuvem passar, eles precisam viver como um casal. Ao longo dos anos, Yago vive sua própria utopia, enquanto Giovana sente-se cada vez mais aprisionada.

"A Nuvem Rosa" é o primeiro longa-metragem da diretora, que já assinou seis curtas-metragens selecionados para diversos festivais internacionais como TIFF e Havana Film Festival. O longa-metragem, produzido pela Prana Filmes, tem previsão de estreia em 2021.