Klara Castanho grava 'Confissões de uma Garota' durante a pandemia

Klara Castanho, 20 anos de idade, protagoniza o filme “Confissões de uma Garota”, com roteiro de Thalita Rebouças. A atriz contracenará com o ator Lucca Picon, que integrou o elenco de Malhação - Toda Forma de Amar, exibida entre 2019 e 2020, na TV Globo.

“Toda equipe - entre elenco, figuração, produção, maquinaria - fez esse projeto acontecer, nessa maluquice de momento, com todos os cuidados, sustos, mas sempre com muito amor. Eu sou apaixonada pela nossa história, e não vejo a hora de vocês verem”, afirmou a atriz, que já havia estrelado os filmes ‘É Fada’ e ‘Tudo por um popstar’, também baseados em outros livros da autora.

“Confissões de uma Garota” é inspirado no sucesso literário “Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática”. As filmagens foram realizadas em dezembro de 2020 e precisaram seguir um protocolo de segurança por conta da pandemia do coronavírus.

Lucca Picon também está animado com a produção. “Sempre sonhei em atuar no cinema e admirei o trabalho da Thalita Rebouças. Foi uma grande experiência, totalmente diferente da televisão. Já estou com saudades, mas não posso entrar em detalhes”, conta.

A história fala sobre vários assuntos adolescentes como bullying, autoestima, entre outros.

Além do filme, o ator é o muso inspirador de “Sol & Lua – Sob a Luz dos Holofotes”, livro infantojuvenil de Felipe Carauta, recém-lançado. “Nunca pensei em ser inspiração para um livro”.