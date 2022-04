Já no streaming: Confira os 10 primeiros minutos de 'The Batman'; vídeo

O novo filme do super-herói Batman chegou ao serviço de streaming. Ainda em cartaz nos cinemas, o filme estreou nesta segunda-feira (18/4) na plataforma HBO Max, sem custo adicional para quem é assinante do serviço. Para celebrar a estreia no streaming, os 10 primeiros minutos de "The Batman" estão disponíveis gratuitamente na internet.

O preço do streaming varia entre R$19,90 e R$239,90, dependendo das preferências de cada usuário. "The Batman" é dirigido por Matt Reeves (Planeta dos Macacos: A Guerra) é estrelado por Robert Pattinson de Batman, Zoë Kravitz, como Mulher-Gato; Colin Farrell como Pinguim; Paul Dano como Charada; Jeffrey Wright como Comissário James Gordon, Andy Serkis como Alfred; e grande elenco.

Veja abaixo:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)