IV Mostra Sesc de Cinema apresenta filmes que estão fora do circuito comercial

Rodrigo decide voltar à ilha do Marajó, terra de seus avós, para conhecer a pajé Roxita. Lá recebe a notícia de que têm guias espirituais de herança e decide viver sua iniciação na pajelança marajoara. Ao mesmo tempo, passa a registrar sua relação com a pajé, sua guia nesse encontro com seus ancestrais. Esse é o enredo do documentário de 13 minutos, “Meus santos saúdam teus santos”, dirigido pelo paraense, Rodrigo Antonio.

O curta está na IV Mostra Sesc de Cinema, que pela primeira vez está sendo exibido no formato 100% digital até o dia 30 de novembro o canal do Sesc Brasil no youtube YouTube, às 19h, onde também estão sendo apresentados um total de 31 obras cinematográficas, sendo 8 longas e 23 curtas.

Paralelamente a mostra nacional está sendo exibida a Mostra Região Norte, pelo Canal do Sesc Pará no YouTube e presencialmente na Unidade Marabá e Escola Anísio Teixeira até o dia 26/11. A programação completa pode ser conferida no site www.sesc-pa.com.br.

Sobre o documentário, o diretor Rodrigo Antonio, que é mestrando em Artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA), idealizador e coordenador do Matapi-Mercado Audiovisual do Norte e membro da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro – Apan, explica que ele “faz parte da minha pesquisa de Mestrado em Artes em andamento e da minha vivência na Casa de Missão e Caridade Santo Antônio no município de Soure, ilha do Marajó”, detalha.

Além de temáticas envolvendo a pajelança, como no caso do filme de Rodrigo, a Mostra reúne produções que abordam assuntos diversos e que, na maioria das vezes, costumam ficar fora dos circuitos comerciais de cinema. Além disso, a representação feminina é o grande destaque desta edição. “Batemos recorde de inscrições, recebemos mais de 1900 obras, e tivemos uma importante representação das mulheres nesta edição”, comemora o gerente de Cultura do Departamento Nacional do Sesc, Marcos Rego.

O objetivo principal da mostra é consolidar-se como um dos principais canais de incentivo e fomento ao cinema independente do Brasil. Por isso, está injetando mais de R$ 100 mil em licenciamentos de obras aos realizadores vencedores da mostra nacional e paraense.

Nesta edição, o formato online permitiu uma ampliação da mostra com produções audiovisuais de todas as regiões do país. Do Pará, 49 filmes foram inscritos, com participação de realizadores das várias regiões do estado. “O formato digital ainda nos permitiu a chegar a talentos de todas as regiões do país. Cada produção foi avaliada pelas comissões de especialistas convidados e profissionais do Sesc que selecionaram as melhores obras de cada estado participante", avalia Rego.

Marabá

Além dos filmes, a mostra conta com oficinas e bate-papos. Na próxima segunda feira, (22), às 18h30, na unidade do Sesc em Marabá e canal do Sesc Pará no youtube, será exibido o documentário CDA – 20 anos –Amazonas ( Wallace Heldon) e bate papo com o diretor Wallace Heldon e a professora de dança Carol Castelo.

Na quarta-feira (24/11), às 15h, haverá a exibição da IV Mostra Sesc de Cinema - Panorama Infantojuvenil e às 20h, no canal do youtube, seguido de bate-papo com os diretores do filme “Benzedeira – Maria do Bairro”, San Marcelo e Pedro Olaia, com mediação de Gil Vieira.

No dia 25/11, às 20h, no youtube haverá um bate-papo com as diretoras dos filmes “Solo Desaparecido”, Bea Morback e “Montanha Dourada”, Cassandra Oliveira, destacando o protagonismo feminino na Mostra. A mediação será de Carol Abreu. Finalizando a programação, no dia 26/11, às 20h no youtube, terá um bate papo com os curadores e os três filmes mais votados no Júri Popular.

Agende-se:

IV Mostra Sesc de Cinema – Mostra Nacional

Até o dia 30 de novembro

Local: Canal do Sesc Brasil

Mostra Regional Norte no Pará

Até o dia 26/11, no Canal do Youtube do Sesc no Pará e no Sesc em Marabá (Av. Transamazônica, 1925 – Cidade Nova- Marabá/PA)

Entrada gratuita

Mais informações: (91) 4005-9583 (Fale com o Sesc) e (94) 3324-4444 (Sesc em Marabá)