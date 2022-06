IV Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará abre inscrições

Estão abertas as inscrições ao IV Festival Internacional do Filme Etnográfico do Pará, até o próximo dia 30 de junho. O evento promovido pelo Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual Visagem, da Universidade Federal do Pará (UFPA), visa fomentar, difundir e premiar as produções audiovisuais de qualidade técnica, além de promover o diálogo entre produtores, cineastas, pesquisadores e público em geral.

O festival acontecerá entre os dias 20 a 26 de outubro deste ano, em Belém, de modo virtual e presencial.

“São aceitas produções de cinema indígena e filmes etnográficos/documentários nacionais e internacionais que abordem questões socioculturais contemporâneas sobre pessoas, grupos sociais, processos históricos de temas de interesse antropológico e afins”, explica um dos coordenadores do festival, Alessandro Campos.

"Aikewara" foi outro filme de destaque do 5o festival. (Divulgação)

O evento terá duas premiações: A Mostra Competitiva Jean Rouch, que premiará os melhores filmes etnográfico em curta, média e longa-metragem, e a Mostra Competitiva Divino Tserewahú, voltada para o cinema Indígena que também premiará os melhores curta, média e longa-metragem.

Também haverá o prêmio especial Patrícia Monte-Mor direcionado às produções que tratam da cultura popular e suas manifestações.

Os editais estão disponíveis no site https://festivaldopara.com.br/2022/.

Os filmes não selecionados para as mostras competitivas poderão ser exibidos em mostras paralelas do festival. O festival também será composto por conferências, residência cinematográfica, rodas de conversa, oficinas e homenagens.