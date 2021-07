'Ghostbusters: Mais Além' ganha trailer inédito com nova versão da equipe dos caça-fantasmas

Novo filme da franquia Caça-Fantasmas ganhou trailer nesta terça-feira (27). O longa "Ghostbusters: Mais Além" traz os netos do caça-fantasma Dr. Egon Spengler na descoberta do legado do avô. O filme, que foi adiado por conta da pandemia, tem previsão de lançamento no dia 11 em novembro deste ano.

O filme trará também os personagens clássicos como o caça-fantasma Dan Aykroyd, interpretado por Ray Stantz, que tem uma loja de livros ocultos, Peter Venkman (Bill Murray), Winston Zeddemore (Ernie Hudson), Dana Barret (Sigourney Weaver) e Janine Melnitz (Annie Potts).

O filme escrito e dirigido por Jason Reitman, filho de Ivan Reitman, o responsável pelos primeiros filmes. O elenco contará com Paul Rudd, McKenna Grace e Carrie Coon, e Finn Wolfhard, conhecido como Mike de Stranger Things.