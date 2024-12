Filmes de Natal: confira 7 clássicos para assistir com a família

Filmes de Natal são perfeitos para entrar no clima da festa e aquecer o coração com histórias emocionantes. Seja de romance, comédia ou drama, os longas conquistam o coração dos apaixonados pela época natalina. Confira abaixo sete produções clássicas para assistir com a família.

VEJA MAIS

Filmes clássicos de Natal para assistir com a família

1. “O Amor Não Tira Férias” (2006)

Sinopse: Em Londres, Iris (Kate Winslet) escreve para uma coluna sobre casamentos no Daily Telegraph. Apaixonada por Jasper (Rufus Sewell), logo ela se decepciona ao descobrir que ele vai se casar com outra. Em Los Angeles, Amanda (Cameron Diaz) é dona de uma agência publicitária famosa e especialista em produção de trailers para filmes. Ao descobrir a infidelidade do namorado, Ethan (Edward Burns), ela conhece um site especializado em intercâmbio de casas. Assim, Iris e Amanda entram em contato, sem saber que a vida amorosa das duas está prestes a mudar: enquanto Iris conhece Miles (Jack Black), Amanda se envolve com Graham (Jude Law).

Onde assistir: Netflix, Globoplay, Prime Video e Apple TV

2. “Simplesmente Amor” (2003)

Sinopse: De alguma maneira, a vida de diversos casais - ou possíveis casais - se entrelaça. Enquanto o novo Primeiro-Ministro da Inglaterra (Hugh Grant) se apaixona pela funcionária Natalie (Martine McCutcheon) um escritor (Colin Firth) vai para o sul da França e se apaixona. Ao mesmo tempo, Karen (Emma Thmpson) desconfia que seu marido, Harry (Alan Rickman), está a traindo, e a recém-casada Juliet (Keira Knightley) suspeita dos olhadres de Mark (Andrew Lincoln), o melhor amigo de seu marido. Nesse período, Sarah (Laura Linney) tem a chance se sair com sua paixão, Karl (Rodrigo Santoro), e Billy Mack (Nill Nighy) tenta voltar com a carreira no rock.

Onde assistir: Apple TV

3. “Esqueceram de Mim” (1990)

Sinopse: A família de Kevin (Macaulay Culkin) vai passar o Natal em Paris, mas as diversas confusões presentes na organização da viagem fazem o inimaginável acontecer. O pequeno de apenas oito anos é esquecido em casa e, em pleno Natal, precisa defender sua casa da invasão de dois ladrões.

Onde assistir: Disney+

4. “O Grinch” (2000)

Sinopse: Na pequena Quemlândia, um Grinch (Jim Carrey) odeia o Natal. Por isso, ele decide, nas vésperas do festejo, destruir a alegria da cidade invadindo a casa das pessoas para roubar tudo relacionado à data.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Apple TV

5. “Um Natal Brilhante” (2006)

Sinopse: Steve Finch (Matthew Broderick) é apaixonado pelo Natal e todos os anos ele segue tradições natalinas, mesmo que isso desagrade sua esposa, Kelly (Kristin Davis), e seus filhos, Madison (Alia Shawkat) e Carter (Dylan Blue). Apesar de adorar a data, a alegria vai embora quando um novo vizinho cherga, Buddy Hall (Danny DeVito). O novato na vizinhança é vendedor de carros e faz surgir uma rivalidade natalina entre eles.

Onde assistir: Netflix e Disney+

6. “Um Duende em Nova York” (2003)

Sinopse: Criado no Polo Norte, Buddy (Will Ferrell) é humano, mas acaba se transformando em um elfo. Quando tem problemas na comunidade em que mora, ele decide deixar tudo para trás e ir para Nova York. O objetivo principal da viagem é encontrar Walter (James Cann), seu pai. Mas logo Buddy se decepciona com o que descobre.

Onde assistir: Max e Prime Video

7. “O Estranho Mundo de Jack” (1993)

Sinopse: Na Cidade do Halloween vive Jack Skellington (Chris Sarandon). Junto aos outros habitantes, ele passa ano após ano planejando o Halloween - e unicamente isso. Cansado dessa rotina, Jack vagueia pela floresta e encontra diferentes portais. Então, ele decide atravessar o portal do Natal, onde se encanta pelo que vê. De volta à Cidade do Halloween, Jack tenta convencer a todos, inclusive sua namorada, Sally (Catherine O'Hara), a sequestrar o Papai Noel.

Onde assistir: Disney+