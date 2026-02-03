Filme ‘A Empregada’ é o 1º sucesso de bilheteria no Brasil em 2026

O filme “A Empregada”, adaptação cinematográfica do livro homônimo escrito por Freida McFadden, é o primeiro sucesso de bilheteria no Brasil em 2026. A produção estrelada por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried já teve mais de três milhões de telespectadores no país e está em primeiro lugar há três semanas, quando desbancou “Avatar: Fogo e Cinzas”, segundo a Comscore. O longa foi lançado no dia 1º de janeiro.

Em bilheterias brasileiras, “A Empregada” arrecadou R$ 68 milhões até o momento. Nos Estados Unidos, o longa rendeu US$ 45 milhões apenas no primeiro final de semana. A produção está com nota 7/10 no IMDb e 65 no Metacritic. No Rotten Tomatoes, o filme bateu 74% de aprovação da crítica e 92% de aceite do público.

Sobre o que é o filme “A Empregada”?

O filme “A Empregada” conta a história de Millie Calloway (Sydney Sweeney), uma jovem com passado problemático, que mora no carro e precisa, urgente, de um novo começo. Ela se candidata ao cargo de empregada doméstica na mansão de Nina Winchester (Amanda Seyfried), o que parece ser o emprego dos sonhos. Porém, ao ser contratada e vivenciar algumas experiências, Millie nota que nem tudo é o que parece ser. Entre tensões com Nina, a empregada suspeita que o único normal é Andrew (Brandon Sklenar), marido da patroa.