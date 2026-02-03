Capa Jornal Amazônia
'Sinto muito se ofendi pessoas', diz diretor de 'Sirât' após polêmica com brasileiros no Oscar

Segundo ele, o comentário foi feito em um contexto de humor

Estadão Conteúdo
fonte

Oliver Laxe, diretor de "Sirât" (Reprodução)

O diretor espanhol Oliver Laxe comentou a repercussão negativa de declarações feitas sobre o apoio de brasileiros a produções nacionais no Oscar. Em entrevista ao jornal Diário ABC, o cineasta afirmou que suas falas foram mal interpretadas e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido.

"Vivi isso mal, claro. Quer dizer, sinto muito se ofendi pessoas", disse Laxe. Segundo ele, o comentário foi feito em um contexto de humor. "É um programa radicalmente irônico e de humor, não nos levamos a sério", completou.

O diretor também avaliou que a situação foi amplificada além do que esperava. "Acho que o contexto não foi entendido. Foi, em todo caso, uma piada um pouco ruim, não? Eu não daria mais importância", afirmou ao jornal espanhol.

Entenda a polêmica

A controvérsia começou após a participação de Laxe no talk show La Revuelta. Na ocasião, ao comentar o filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, o diretor ironizou o engajamento de brasileiros na votação do Oscar.

"Eu gostei do filme brasileiro 'O Agente Secreto'. Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", disse Laxe no programa.

Após a exibição, o trecho repercutiu nas redes sociais e gerou reação de internautas brasileiros, que passaram a comentar publicações relacionadas a Sirât, muitas delas em tom irônico ou crítico às declarações do diretor.

Disputa no Oscar 2026

A polêmica ocorre em um contexto de concorrência direta entre os dois filmes na temporada de premiações. No Oscar 2026, O Agente Secreto recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura. Já Sirât foi indicado em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Som.

CINEMA/OSCAR/SIRÂT/OLIVER LAXE/CRÍTICAS/BRASILEIROS/PEDIDO/DESCULPAS
