Filmagens de 'Thor 4' devem começar em janeiro de 2021, diz Chris Hemsworth

O quarto filme solo do deus do trovão está a caminho. Depois de ter o início das gravações interrompido por conta da pandemia, "Thor: Amor e Trovão" deve iniciar as filmagens em janeiro de 2021. A informação foi revelada pelo protagonista dos filmes, o ator Chris Hemsworth, em entrevista recente.

“Era para eu estar filmando ‘Thor’ agora, mas obviamente tudo foi adiado e vamos começar em janeiro. Será a quarta vez, o quarto filme, estou muito animado para algo novo. Nos últimos três filmes nós tentamos criar diferentes versões do personagem e as pessoas esperam alguma mudança dramática agora”, contou Chris.

