Com apenas dois meses, filho de atriz de 'Harry Potter' testa positivo para covid-19

Jessie Cave, que ficou eternizada no papel de Lilá Brown (Lavender Brown) na série de filmes "Harry Potter", anunciou que seu filho de dois meses, Tenn, testou positivo para a covid-19. No Instagram, ela mostrou seu bebê no hospital e disse que ele está bem.

"O coitadinho testou positivo para a covid. Ele está bem mas eles [os médicos] estão cuidadosos e vigilantes, ainda bem. Essa variante [do vírus] é super poderosa e contagiosa e eu espero que as pessoas se cuidem nas próximas semanas. Eu realmente não queria que esse fosse o começo do ano novo da minha família. Realmente não queria ter que voltar ao hospital tão cedo depois de um parto tão traumático", desabafou ela na postagem.

A notícia chega no mesmo momento em que o Reino Unido decretou um novo lockdown por conta do avanço do vírus.