Festival de Gramado anuncia os seis filmes brasileiros que disputam o Kikito em 2026

O Festival de Cinema de Gramado divulgou nesta quarta-feira (8) os seis longas-metragens brasileiros de ficção selecionados para a competição do troféu Kikito em sua 54ª edição. O evento, considerado um dos mais tradicionais do país, acontecerá entre os dias 12 e 22 de agosto, na Serra Gaúcha, com abertura oficial em 14 de agosto, incluindo a exibição do longa "Antártida", de Bruno Safadi, fora da disputa.

Integram a mostra competitiva os seguintes títulos:

" Chorão: Só os Loucos Sabem ", de Hugo Prata e Felipe Novaes (SP);

", de Hugo Prata e Felipe Novaes (SP); " Feito Pipa ", de Allan Deberton (CE);

", de Allan Deberton (CE); " Justino – Nos Bastidores do Reino ", de José Eduardo Belmonte (DF);

", de José Eduardo Belmonte (DF); " Leite em Pó ", de Carlos Segundo (MG/SP/RN);

", de Carlos Segundo (MG/SP/RN); " Nosso Segredo ", de Grace Passô (MG);

", de Grace Passô (MG); "Pele de Rinoceronte", de Marcello Ludwig Maia (RJ).

Seleção e o Papel do Festival na Vitrine do Cinema

A seleção dos filmes foi definida pelas atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Camila Morgado, juntamente com o jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuario. Segundo os curadores, todos os filmes chegam ao festival como estreias nacionais.

Essa característica reforça o papel do Festival de Gramado como uma das principais vitrines do cinema brasileiro contemporâneo. A edição também marca a estreia de Grace Passô, Carlos Segundo e Marcello Ludwig Maia na direção de longas de ficção.

"Escolher filmes nunca foi uma tarefa de consenso. É um gesto de confiança no cinema, mas também um exercício de escuta do presente", afirmam os curadores em texto divulgado pelo evento. Eles destacam que cada sessão representa "a emoção do desconhecido" e confirma a vocação de Gramado para lançar produções inéditas no Brasil.

Conheça os Longas-Metragens em Competição

Entre os concorrentes, "Chorão: Só os Loucos Sabem" é uma cinebiografia sobre Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. O filme acompanha momentos da vida do artista, desde sua trajetória em Santos até a relação com Graziela, interpretados por José Loreto e Nanda Marques. A produção é da Bravura Cinematográfica, em coprodução com a Globo Filmes.

Também integra a disputa "Feito Pipa", de Allan Deberton. A trama segue Gugu, um adolescente criado pela avó e apaixonado por futebol. Diante da possibilidade de morar novamente com o pai, com quem tem uma relação difícil, o jovem tenta mudar seu destino. O elenco conta com Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira.

Dirigido por José Eduardo Belmonte, "Justino – Nos Bastidores do Reino" é ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1980. O longa retrata a ascensão de um homem que encontra em uma igreja neopentecostal uma chance de superar a pobreza. Anos depois, já consolidado como pastor, ele precisa lidar com conflitos e segredos do passado. Christian Malheiros, Antonio Pitanga, Caio Blat e Onna Silva compõem o elenco.

Em "Leite em Pó", Carlos Segundo apresenta a história de um músico apaixonado por rock. Após uma perda familiar, ele aceita um trabalho que transforma sua relação com a cidade e as pessoas ao redor. O elenco inclui Vinicius de Oliveira, Antonio Pitanga, Zezita Matos e Rejane Faria.

"Nosso Segredo", dirigido por Grace Passô, acompanha uma família que tenta reconstruir a rotina após uma perda recente. Enquanto cada membro enfrenta o luto de forma diferente, o filho mais novo guarda um segredo que pode alterar o rumo da história. O filme reúne Robert Frank, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip e Ju Colombo.

Fechando a seleção está "Pele de Rinoceronte", de Marcello Ludwig Maia. Ambientado na década de 1970, o drama mostra uma repórter e uma advogada criminalista envolvidas em um caso de homicídio. Este caso marcou o início das discussões sobre feminicídio no Brasil. Débora Falabella protagoniza o longa ao lado de Naruna Costa, Irandhir Santos, Augusto Madeira, Elli Fêrreira e Daniel Rangel.